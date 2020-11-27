Selfridges организует рождественскую ярмарку в Лондоне

Она откроется 2 декабря

Декабрь – время рождественских ярмарок. К сожалению, в этом году многие из них были отменены заранее из-за эпидемии коронавируса, однако лондонцы все-таки смогут насладиться ощущением праздника.

2 декабря в центре Лондона, на улице Эвард-Мьюс, откроется рождественская ярмарка от магазина Selfridges. За торговым центром разместят девять фургонов с едой, где можно будет попробовать не только лондонский стрит-фуд, но и блюда из разных уголков мира: немецкие колбаски, венесуэльские лепешки арепа, фрукты в шоколаде, глинтвейн, яблочный сидр и ром. Отвечать за меню будет основатель Street Feast Доминик Кулс-Лартиг, пишет Secret London.

Рядом с фургонами расположатся аттракционы для всей семьи, а также киоски с рождественскими елками, праздничными украшениями и подарками.

Ярмарка будет работать весь декабрь с 16:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 21:00 по выходным.

«Мы очень рады, что скоро снова сможем поприветствовать покупателей в нашем лондонском магазине и на ярмарке, где они смогут порадоваться приближению Рождества», – заявила директор магазина Selfridges Мейв Уолл.