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Студентам-первокурсникам из ЕС придется заплатить £800 в 2021 году

Студентам-первокурсникам из ЕС придется заплатить £800 в 2021 году
Фото:123rf.com

Из-за «Брекзита» и пандемии они оказались в невыгодном положении

Студенты из ЕС, поступившие в британские вузы в этом году, не смогли начать очное обучение из-за коронавируса, пишет The Guardian. Министерство внутренних дел Великобритании предупредило, что если они не появятся в стране до 31 декабря 2020 года, то уже не смогут претендовать на статус pre-settled.

Это значит, что в 2021 году студентам придется заплатить £348 за подачу заявления на визу и еще £470 за каждый год обучения на оплату медицинских услуг.

19-летний Мантас Гуделис, который начал изучать биохимию в Эдинбургском университете, но сейчас находится дома в Вильнюсе, считает решение несправедливым. «За четыре года мне придется заплатить более £2 тыс. Это большие деньги для моей семьи, особенно сейчас, когда один из родителей потерял работу из-за пандемии», – рассказал молодой человек.

Юристы считают, что министерство должно сделать исключение для таких студентов. «Они ни в чем не виноваты», – заявил Люк Пайпер, юрист и глава отдела социальной политики в организации the3million. Она поддерживает граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве.

Исходя из информации на сайте правительства, для получения статуса pre-settled необходимо предъявить документ, подтверждающий въезд в Великобританию из стран ЕС. Иностранный гражданин может пересечь границу даже 31 декабря – он все равно сможет подать заявку.

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