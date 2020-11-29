Любовь зла, полюбишь и мошенника

Отношения с интернет-мошенниками обходятся британцам в £10 тыс.

Если вы почувствовали себя одиноко и тут же завели анкеты на сайтах знакомств, постарайтесь не терять голову и помните, что на таких сайтах регистрируются не только одинокие рыцари и принцессы, но и мошенники. По данным организации Action Fraud, в среднем семь жителей Великобритании ежедневно становятся жертвами мошенников, с которыми они начали общаться на сайтах знакомств. Впрочем, эта цифра может быть значительно выше – не все обманутые влюбленные сообщают о случившемся в полицию.

Чаще всего жертвы переводят мошенникам деньги в течение месяца после знакомства, а их потери в среднем составляют £10 тыс. В общей сложности только за год жертвы виртуального любовного мошенничества теряют более £39 млн. 45% пострадавших отмечают, что мошенничество негативно сказалось не только на их финансовом положении, но и на психологическом состоянии. По данным Action Fraud, жертвами такого мошенничества чаще становятся женщины (61%), а мошенниками оказываются мужчины (66%).

Кем притворяются мошенники?

Сотрудники компания Scamalytics проанализировали 3 тыс. анкет мошенников, находящих своих жертв на сайтах знакомств, и составили биографии людей, которыми чаще всего притворяются преступники. Мужчины-мошенники часто выдают себя за хорошо зарабатывающих вдовцов, с высшим образованием, не заинтересованных в политике. Такие мужчины часто говорят, что они среднего роста, им 48 лет, а работают они инженерами.

С жертвами-мужчинами обычно знакомятся девушки в возрасте до 30 лет. Чаще всего мошенницы представляются студентками, которые уже получили одно высшее образование и хорошо зарабатывают. Эти девушки говорят, что они никогда не были замужем и совершенно не интересуются политикой.

Как понять, что с вами общается преступник?

Если вы планируете искать новые отношения в интернете, то необходимо помнить о простых мерах предосторожности. Постарайтесь не откладывать реальную встречу с понравившимся человеком: многие мошенники живут за пределами Великобритании и будут придумывать самые разные оправдания, чтобы отложить встречу. Если вы сомневаетесь в намерениях понравившегося вам человека, поищите его имя в Google вместе с запросом «мошенник». Кроме того, вы можете использовать поиск по картинкам, чтобы проверить, использует ли ваш новый знакомый свои собственные фотографии или украл снимки у другого человека. Если вы обнаруживаете, что человек на сайте знакомств использует чужие фотографии, тут же сообщайте об этом в службу поддержки сайта. Логические несостыковки в разговоре, повторения или противоречия также могут свидетельствовать о группе мошенников, которые выдают себя за одного человека. Ну и, конечно, никогда не отправляйте деньги новым знакомым, даже если вы общаетесь с ними каждый день на протяжении месяца и уже полюбили их всей душой. Если вы сомневаетесь в намерениях вашего любовного интереса, посоветуйтесь с семьей или друзьями, которые могут дать беспристрастный совет.

Подробную информацию о безопасном использовании сайтов знакомств можно найти по ссылке: www.getsafeonline.org/datesafe

Подготовила Юлия Юзефович