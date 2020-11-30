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Этой зимой магазинам в Англии разрешат работать круглосуточно

Этой зимой магазинам в Англии разрешат работать круглосуточно
Фото:123rf.com

Primark уже воспользовался предложением правительства 

Магазинам в Англии разрешат работать круглосуточно в декабре 2020 года и январе 2021 года, чтобы частично компенсировать потери, понесенные во время пандемии коронавируса, пишет The Guardian.

Обычно ретейлерам приходится долго согласовывать расписание с местными властями, если они хотят работать вне разрешенного промежутка времени с 9:00 до 19:00. Однако министр по делам ЖКХ и местного самоуправления Роберт Дженрик планирует устранить все бюрократические препятствия. По его словам, это позволит магазинам компенсировать потери от карантина и снизить число очередей, а покупателям – выбрать удобное время посещения.

Руководство Primark уже подтвердило, что 11 магазинов в Англии начнут работать круглосуточно сразу после окончания локдауна 2 декабря и возвращения к трехуровневой системе ограничений, сообщает The Independent. Кроме того, компания продлит часы работы других магазинов как минимум до 20:00 в будние дни, чтобы покупатели смогли без спешки приобрести все необходимое к Рождеству. Список магазинов и график работы можно посмотреть на сайте.

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Этой зимой магазинам в Англии разрешат работать круглосуточно
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