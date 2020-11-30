Великобритания может одобрить вакцину Pfizer в ближайшие дни

Поставки вакцины начнутся сразу после получения разрешения

Великобритания может стать первой страной, которая одобрит применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Поставки вакцины начнутся сразу после получения разрешения от независимого регулятора, а первые прививки могут поставить уже 7 декабря, пишет Financial Times.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует одобрить вакцины к концу 2020 года. Однако британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) имеет полномочия разрешить использование того или иного препарата раньше в случае крайней необходимости.

Правительство Великобритании отправило запрос регулятору с просьбой зарегистрировать не только препарат от Pfizer и BioNTech, но и вакцину, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом. Для осуществления контроля за программой вакцинации назначили нового министра – им стал консерватор Надхим Захави.

Великобритания заказала 40 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech, этого должно хватить на 20 млн человек.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) предложил в первую очередь поставить препарат персоналу и обитателям домов престарелых, людям старше 80 лет и медицинским работникам.