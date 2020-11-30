﻿﻿﻿﻿﻿

Более 2,5 млн британцев бесплатно получат витамин D

Более 2,5 млн британцев бесплатно получат витамин D
Фото:123rf.com

Правительство обеспечит им пожилых людей и хронических больных

Более 2,5 млн жителей Великобритании бесплатно получат витамин D, пишет The Guardian. Правительство обеспечит им пожилых людей и хронических больных – они практически не выходили из дома в период пандемии, поэтому могут столкнуться с дефицитом солнечного витамина в организме.

Поставки начнутся в январе 2021 года. Дома престарелых получат четырехмесячный запас витамина D автоматически, людям из группы риска потребуется дать согласие на доставку по почте. «Благодаря новой программе поддержки люди смогут укрепить свое здоровье в зимнее время, а нагрузка на NHS будет снижена», – рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Служба здравоохранения Англии (PHE) рекомендует в период с октября по март ежедневно принимать 10 мкг витамина D. Особенно это касается людей, редко выходящих на улицу, с темным цветом кожи и пожилых. Весной и летом многие получают витамин в достаточном количестве, поскольку он вырабатывается в организме при попадании прямых солнечных лучей на кожу.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проводят исследования, может ли витамин D снизить риск заболевания коронавирусом или тяжесть протекания болезни.

profile-sample2
В музее Виктории и Альберта откроется выставка детских рисунков для NHS
30-11-2020
profile-sample2
Opal Transfer App: три причины, почему наше новое приложение стоит загрузить немедленно
30-11-2020
profile-sample2
Этой зимой магазинам в Англии разрешат работать круглосуточно
30-11-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.