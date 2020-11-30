Более 2,5 млн британцев бесплатно получат витамин D

Правительство обеспечит им пожилых людей и хронических больных

Более 2,5 млн жителей Великобритании бесплатно получат витамин D, пишет The Guardian. Правительство обеспечит им пожилых людей и хронических больных – они практически не выходили из дома в период пандемии, поэтому могут столкнуться с дефицитом солнечного витамина в организме.

Поставки начнутся в январе 2021 года. Дома престарелых получат четырехмесячный запас витамина D автоматически, людям из группы риска потребуется дать согласие на доставку по почте. «Благодаря новой программе поддержки люди смогут укрепить свое здоровье в зимнее время, а нагрузка на NHS будет снижена», – рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Служба здравоохранения Англии (PHE) рекомендует в период с октября по март ежедневно принимать 10 мкг витамина D. Особенно это касается людей, редко выходящих на улицу, с темным цветом кожи и пожилых. Весной и летом многие получают витамин в достаточном количестве, поскольку он вырабатывается в организме при попадании прямых солнечных лучей на кожу.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии проводят исследования, может ли витамин D снизить риск заболевания коронавирусом или тяжесть протекания болезни.