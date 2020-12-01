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Количество вакансий в Лондоне уменьшилось на 50% за время пандемии

Количество вакансий в Лондоне уменьшилось на 50% за время пандемии

Британская столица пострадала сильнее других европейских городов

Количество вакансий в Лондоне уменьшилось на 50% за время пандемии, пишет The Guardian со ссылкой на исследование крупнейшего сайта по поиску работы Indeed. А в целом по Великобритании число вакансий снизилось на 42% – это значительно больше, чем в других странах.

Авторы исследования сравнили количество доступных вакансий в ноябре 2019 и 2020 года. В Испании оно уменьшилось на 39%, в Италии и Франции – на 24%, в Германии – всего на 17%.

По столицам картина следующая: в Мадриде и Париже количество объявлений о вакансиях сократилось на 40%, в Риме – на 35%, в Берлине – на 25%.

По словам аналитиков, огромное количество работы в Лондоне связано с розничной торговлей, гостиничным бизнесом и сферой развлечений. Число вакансий в этих отраслях значительно уменьшилось, поскольку за время пандемии они пострадали больше всего.

Некоторые магазины и торговые центры были вынуждены закрыться из-за падения продаж, а гостиницы и развлекательные центры простаивают из-за отсутствия туристов, как иностранных, так и местных. Жители других британских городов стали реже ездить в столицу: даже в «черную пятницу», 27 ноября, число визитов в центр столицы снизилось на 83% по сравнению с прошлым годом.

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