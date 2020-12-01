1,4 тыс. иностранцев избежали штрафов за нарушение карантина

Полиция просто не смогла их найти!

Прибывающим в Великобританию иностранным гражданам необходимо самоизолироваться на две недели, в противном случае их ждет штраф £1 тыс. Однако более 1,4 тыс. иностранных путешественников не были оштрафованы, потому что полиция не смогла их найти и проверить соблюдение карантина, пишет Sky News.

Офицеры полиции приходили с проверкой по указанным в анкетах адресам и звонили по оставленным телефонным номерам. Иногда они вообще не получали ответа, иногда выясняли, что нужные им люди по данному адресу не проживают, говорится в отчете Национального совета начальников полиции (NPCC).

С начала июня полиция Англии проверила более 7 тыс. иностранных граждан и выписала 223 штрафа за нарушение карантина.

641 житель Англии и Уэльса получил штраф за отказ от ношения маски в магазинах и общественном транспорте. 136 человек были оштрафованы на £10 тыс. за организацию вечеринок, рейвов, протестных маршей с участием более 30 человек.

С марта 2020 года полиция Англии и Уэльса выписала чуть менее 25 тыс. штрафов. Нарушителями в подавляющем большинстве были люди в возрасте от 18 до 39 лет.