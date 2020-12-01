Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры

Компания должна выплатить более £7 млн

Клиенты туристической компании Lastminute.com обратились в Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании, чтобы попытаться вернуть деньги за отмененные туры. Более 9 тыс. человек ожидают сейчас выплат за несостоявшиеся на фоне пандемии коронавируса поездки. В общей сложности Lastminute.com должна вернуть более £7 млн, пишут на сайте правительства.

Регулятор обязал компанию возместить денежные средства до 31 января 2021 года. К 16 декабря 2020 года туроператор должен вернуть как минимум половину суммы и направить отчет в CMA.

«Мы продолжаем следить за туристическими фирмами, поскольку опасаемся, что многие не получат компенсацию за несостоявшийся отдых. Если мы обнаружим, что компании нарушают закон о защите прав потребителей, то без колебаний предпримем меры», – заявил генеральный директор CMA Андреа Кочелли. Более ста турфирм получили предупреждения от CMA и обязались вернуть деньги клиентам. В их числе – такие компании, как Virgin Holidays, TUI UK, Sykes Cottages и Vacation Rentals.