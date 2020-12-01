﻿﻿﻿﻿﻿

Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры

Lastminute.com вернет клиентам деньги за отмененные туры
Фото:123rf.com

Компания должна выплатить более £7 млн

Клиенты туристической компании Lastminute.com обратились в Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании, чтобы попытаться вернуть деньги за отмененные туры. Более 9 тыс. человек ожидают сейчас выплат за несостоявшиеся на фоне пандемии коронавируса поездки. В общей сложности Lastminute.com должна вернуть более £7 млн, пишут на сайте правительства.

Регулятор обязал компанию возместить денежные средства до 31 января 2021 года. К 16 декабря 2020 года туроператор должен вернуть как минимум половину суммы и направить отчет в CMA.

«Мы продолжаем следить за туристическими фирмами, поскольку опасаемся, что многие не получат компенсацию за несостоявшийся отдых. Если мы обнаружим, что компании нарушают закон о защите прав потребителей, то без колебаний предпримем меры», – заявил генеральный директор CMA Андреа Кочелли. Более ста турфирм получили предупреждения от CMA и обязались вернуть деньги клиентам. В их числе – такие компании, как Virgin Holidays, TUI UK, Sykes Cottages и Vacation Rentals.

profile-sample2
1,4 тыс. иностранцев избежали штрафов за нарушение карантина
01-12-2020
profile-sample2
Аналитики просят правительство продлить налоговые послабления при покупке жилья
01-12-2020
profile-sample2
Количество вакансий в Лондоне уменьшилось на 50% за время пандемии
01-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.