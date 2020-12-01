Аналитики просят правительство продлить налоговые послабления при покупке жилья

Иначе рынок недвижимости снова ждет стагнация

В июле 2020 года британское правительство ввело налоговые послабления для покупателей первого жилья в Англии и Северной Ирландии. До 31 марта 2021 года они освобождены от уплаты гербового сбора при покупке недвижимости стоимостью до £500 тыс. Ранее нулевая ставка действовала на дома с ценой, не превышающей £125 тыс.

Новая схема позволила некоторым сэкономить до £15 тыс., сообщает The Guardian. Более того, правительство только выиграло: число сделок с жильем в третьем квартале 2020 года выросло на 68% по сравнению с предыдущими месяцами. Налоговые поступления увеличились на 27%, сообщило Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC).

Однако ситуация на рынке недвижимости может резко ухудшиться, если послабления не продлят, утверждают аналитики. Заморозка доходов граждан и растущая безработица, пик которой придется на второй квартал 2021 года, неизбежно повлияют на спрос и платежеспособность покупателей. «Падение спроса в конце марта следующего года приведет к тому, что рынок жилья застынет снова», – утверждает Эндрю Уишарт, специалист консалтинговой компании Capital Economics по вопросам недвижимости.

В L&C Mortgages отметили, что покупка дома может занять до трех месяцев, поэтому желающим приобрести жилье стоит поторопиться.