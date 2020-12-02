Код Елизаветы

Быть королевой – это не просто ездить в золоченой карете и носить корону на голове. У королевы должно быть невероятное самообладание, чтобы она могла держать свои эмоции при себе. Но как быть, когда очень хочется выразить отношение к конкретной ситуации? Как известно, на встречах Елизавета подает тайные сигналы о том, что бы ей хотелось сделать, с помощью сумочки. А вот эмоции королевы иллюстрируют… броши. Давайте разбираться.

Да пребудет с нами сила

Редко когда можно увидеть Елизавету без брошки – это одно из ее любимых украшений. В коллекции королевы более ста экземпляров, и какие-то достались ей по наследству, а какие-то преподнесли в подарок.

Но для королевы это не просто украшения. Некоторые броши несут особый смысл, их надевают в особенных случаях. Броши настолько важны для королевы, что если брошь прикреплена к пальто, то Елизавета всегда переколет ее на платье, сняв верхнюю одежду (если только там нет уже другой броши).

В апреле этого года Ее Величество записала внеплановое обращение к нации с призывом оставаться дома. На королеве была брошь с бриллиантами и бирюзой, в тон наряду. Простое совпадение? Но только не у Елизаветы II! Брошь осталась ей от бабушки, принцессы Марии Текской, а та, в свою очередь, получила ее как свадебный подарок от родителей мужа (будущего короля Георга V). Королева Мария любила это украшение. Как известно, Мария много помогала Красному Кресту, навещала солдат в госпитале в Первую мировую войну и даже построила на свои деньги больницу. Тогда люди верили, что бирюза защищает от любых ранений, инфекций и недугов, а сочетание бирюзы и бриллиантов считалось особенно сильным амулетом. Поэтому королева Мария, навещая больных в госпитале, часто надевала эту брошь.

Не случайно в трудные для страны времена и Елизавета выбрала именно такую брошь для своего наряда – тем самым она желала напомнить нации о великой трагедии Британии в Первую мировую войну и о победе жизни над смертью.

Связь поколений

Большая часть украшений передается из поколения в поколение и формирует королевскую коллекцию. Так, комплект из двух брошей Boucheron с бриллиантами и аквамаринами приобрел герцог Кентский, дядя королевы, для его жены, принцессы Марии. Но после трагической смерти герцога в авиакатастрофе броши перешли в королевскую коллекцию.

А когда юной Елизавете исполнилось 18 лет, ее родители преподнесли ей эти украшения в подарок. Именно такую брошь королева Елизавета выбрала для последнего обращения к нации по случаю празднования 75-летия с момента окончания Второй мировой войны. Таким образом, королева подчеркнула связь поколений и отдала дань уважения своему отцу. А фотография отца Елизаветы на столе рядом только усилила впечатление.

Близко к сердцу

На одной из фотографий, сделанных по случаю дня рождения принца Филиппа, на королеве заметили одну из ее любимых брошей – «Куллинан V». Может, королева выбрала ее из-за формы: брошь выполнена в виде сердца, – а может, потому что она одна из самых дорогих и уникальных в королевской коллекции. Как ее муж – такой же уникальный и дорогой ее сердцу.

История драгоценности невероятна. Центральным элементом броши является имеющий форму сердца бриллиант весом 18,8 карата, вырезанный из «Куллинана» – самого крупного из когда-либо найденных алмазов (3 106 карат). Алмаз извлекли из недр в 1905 году в Южной Африке, и выглядел он как обычный кристалл, управляющий рудником даже отбраковал его как мусор. Лишь при ближайшем рассмотрении сотрудники обнаружили, что бесполезный кусок камня – настоящий алмаз. Названный в честь председателя горнодобывающей компании Томаса Куллинана, алмаз отличался невероятной чистотой. Найти покупателя для такого гиганта было сложно, ведь никто не был уверен, что настолько большой камень когда-либо будет огранен. В итоге «Куллинан» решено было подарить английскому королю Эдуарду VII, чтобы залечить трещину в непростых отношениях Великобритании и Южной Африки.

Для огранки пригласили лучшего в то время специалиста – ювелира Джозефа Ашера, и тот готовился к обработке камня восемь месяцев. В результате алмаз распилили на девять крупных частей. Два крупных бриллианта (94,4 и 63,6 карата) украшают скипетр Эдуарда и корону Британской империи, остальные семь были предназначены для королевы Александры и королевы Марии – жены короля и его невестки. Из них изготовили великолепные украшения королевской коллекции, в том числе и брошку, о которой идет речь. При разборе «Куллинана», кроме крупных частей, образовались и мелкие – они разошлись на остальные украшения коллекции (их называют «бабушкины осколки»).

Трампу здесь не рады

Всем известно великолепное чувство юмора Елизаветы и ее склонность подкидывать загадки любопытной публике. Так, во время визита Дональда Трампа в Виндзорский дворец все следили, какое же послание королева зашифрует на этот раз. На первый взгляд, встреча глав государств прошла гладко, несмотря на то что Трамп постоянно опережал королеву (а это ни в коем случае нельзя делать), да еще и положил руку ей на спину, как бы приобняв, что категорически запрещено протоколом. От королевы ждали, что она даст понять ее чувства во время этого визита. Ожидания публики оправдались.

В первый день визита бывшего президента США королева выбрала брошь в виде зеленого цветка, сделанную из желтого золота, бриллиантов и мохового агата, которую ей подарили Барак и Мишель Обама. Особенно тронуло королеву то, что они приобрели эту брошь на собственные деньги, а не на средства из государственной казны.

Во второй день королева надела брошь, которую Елизавете подарило канадское правительство, с намеком на напряженные отношения между США и Канадой. Кроме того, королевские эксперты разглядели еще один тайный смысл: брошь выполнена в виде снежинки, а именно так Трамп называл своих оппонентов – snowflakes (ироничное прозвище для чувствительных людей, которые требуют к себе особого отношения и ратуют за толерантность. – Прим. ред.).

А на третий день на королеве была уже брошь, которая принадлежала ее матери, Елизавете Боулз-Лайон. Именно ее королева-мать надевала на похороны Георга VI, отца Елизаветы II, так что украшение явно не связано со светлыми воспоминаниями.

Детская брошка

Брошь в виде корзины с цветами подарили королеве ее родители в 1948 году, по случаю рождения ее первого ребенка – принца Чарльза. Она надела эту брошь для первых официальных фотоснимков Чарльза. Жаль, что черно-белое фото не могло передать всю красоту украшения и блеск сапфиров, рубинов и бриллиантов. Публика смогла увидеть брошь во всей красе гораздо позднее, когда королева надела ее по случаю крестин принца Джорджа, первого внука Чарльза и своего первого правнука. Во время последнего рождественского королевского обращения к нации на Елизавете красовалась именно эта брошь, как символ преемственности.

«Любовный узелок»

Эту брошь легко узнать. Выполненная из белого золота и серебра, усыпанная бриллиантами, она напоминает завязанный бант, концы которого как будто разлетелись в стороны. Ее преподнесли королеве Марии Текской как свадебный подарок перед венчанием с Георгом V. Елизавета II много раз надевала эту брошь, но особое внимание на нее обратили на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма – надо ли говорить, какой смысл королева вложила в свое послание.

Брошка напрокат

Иногда, по особому случаю, королева позволяет Кейт Миддлтон взять свои украшения. Например, брошь «Лист папоротника», которую преподнесли Елизавете II на Рождество в 1953 году жительницы новозеландского Окленда, собиравшие деньги на изготовление этого украшения, чтобы выразить признательность первому монарху, посетившему их страну. Брошь специально сделали в виде веточки папоротника – символа страны. И конечно, когда в 2014 году Кейт отправилась в тур по Австралии и Новой Зеландии, лучшего украшения, чтобы продемонстрировать уважение стране, было не найти. Надо отметить, что королева нечасто одалживает свои бриллианты, так что смело можно сказать: Кейт выпала огромная честь.

Как истинная леди, Елизавета со вкусом подбирает изысканные украшения к своему наряду. Будучи королевой, она вкладывает особый смысл в каждый элемент своего гардероба. Впрочем, не стоит в каждой броши искать шифр – просто любуйтесь уникальными сокровищами.

Подготовила Оксана Кеш