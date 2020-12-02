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Debenhams закрывает магазины, а Topshop переходит под внешнее управление

Debenhams закрывает магазины, а Topshop переходит под внешнее управление
Фото:123rf.com

Ретейл не справляется с коронавирусным кризисом

Британские ретейлеры не справляются с коронавирусным кризисом, пишет BBC. Даже магазины с многовековой историей закрываются из-за падения продаж. Одним из них стал Debenhams, который ведет свою историю с 1778 года.

Компания перешла под внешнее управление в апреле 2020 года, а эпидемия COVID-19 стала последней каплей для бизнеса. В мае руководство Debenhams приняло решение сократить 6,5 тыс. сотрудников, а теперь объявило о постепенном закрытии всех 124 магазинов. Без работы грозят остаться еще 12 тыс. человек. Ретейлер вел переговоры с сетью спортивных магазинов JD Sports, но стороны не сумели договориться об условиях покупки Debenhams.

30 ноября о переходе под внешнее управление объявила компания Arcadia Group. Ей принадлежат такие бренды, как Topshop, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge и Topman. Вести дела компании теперь будет консалтинговый гигант Deloitte, который и займется поиском новых владельцев. Если таковых не найдется, холдинг могут ликвидировать, а 13 тыс. сотрудников – уволить.

В Великобритании насчитывается 444 магазина Arcadia Group. «Мы делали все возможное для продолжения работы и сохранения рабочих мест, но столкнулись со слишком суровыми препятствиями», – прокомментировал новость глава компании Иэн Грабинер.

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