Столица разводов

На этой неделе лондонский суд продолжит рассматривать дело о разводе российского миллиардера Фархада Ахмедова и его супруги Татьяны. Пара делит имущество стоимостью £453 млн, в том числе несколько особняков, элитную яхту Luna с десятью каютами и бассейном, вертолет, частный самолет и коллекцию произведений искусства, среди которых есть работы Марка Ротко, Энди Уорхола и Дэмьена Херста. Развод грозит стать самым дорогим за всю историю бракоразводных процессов.

Впрочем, Лондону не привыкать – не случайно издание The Times окрестило его «столицей разводов для русских олигархов». Но как город получил такую репутацию и почему не только российские бизнесмены, но и люди со всего мира предпочитают разводиться в Англии?

Сплошные плюсы

По подсчетам The Times, в Англии и Уэльсе на каждые шесть разводов между британцами приходится один международный. Иностранных граждан привлекает справедливость местного суда: в большинстве случаев он принимает сторону менее обеспеченного супруга, может отнести приобретенное до заключения брака имущество к семейному, а также не обязан принимать во внимание решения иностранных судов. Кроме того, чтобы подать иск именно в лондонский суд, не нужно быть гражданином страны – достаточно прожить здесь всего год.

Английская система правосудия имеет ряд преимуществ. Рассмотрим их.

1. Дискреционные полномочия судей

Дискреционные полномочия (от фр. discretionnaire – «зависящий от личного усмотрения») определяются как полномочия, обусловленные собственным усмотрением субъекта правоотношений. Это значит, что судья в Англии имеет значительную свободу действий при принятии решения о распределении финансов пары при разводе. Не существует определенной юридической схемы или формулы, по которой имущество бы распределялось, судьи рассматривают каждое дело как индивидуальное. Это гарантирует, что решение будет вынесено справедливо и удовлетворит потребности обеих сторон.

2. Отсутствие правил по выплате супружеских алиментов

Супружеские алименты – это деньги, которые один супруг выплачивает другому в случае разрыва отношений. Супружеские алименты предназначены для поддержки менее обеспеченного супруга.

Во многих странах существуют четко прописанные правила относительно условий и продолжительности получения таких алиментов, однако в английской системе правосудия они не закреплены. Судья принимает решение о выплате в том случае, если менее обеспеченная сторона действительно в ней нуждается, а более обеспеченная может ее позволить без ущерба для себя.

3. Требование раскрывать информацию об имуществе

Оба партнера должны раскрыть информацию о своих активах, чтобы суд смог вынести вердикт. Как ни странно, такого требования нет у целого ряда государств: в Греции развод может пройти и без установления финансового состояния сторон и источников их дохода, а в Испании заявитель должен подать информацию о доходах супруга самостоятельно.

4. Принцип равенства супругов

Обе стороны в равной степени могут претендовать на нажитое в браке имущество, даже если основным источником денежных средств были доходы одного из супругов, а второй занимался домашним хозяйством.

5. Рассмотрение бракоразводного процесса без учета добрачных соглашений

Добрачные соглашения не имеют юридической силы в Англии и Уэльсе, даже брачные договоры могут не учитываться при вынесении вердикта.

К примеру, если пара заключила брачный договор в США, то при оформлении развода в США судьи будут делить имущество, руководствуясь прописанными в документе условиями. Однако если один из супругов подаст прошение о разводе в английский суд, он должен быть готов к тому, что соглашение будет учтено только после рассмотрения всех обстоятельств.

6. Отсутствие требования о наличии британского гражданства

Для подачи заявления на развод в Англии и Уэльсе не обязательно, чтобы один из супругов был британцем или постоянно проживал в Соединенном Королевстве, достаточно прожить в стране один год. Кроме того, в ряде случаев суд может принять документы даже при меньшем сроке пребывания – если возникнут особые обстоятельства.

Богатые тоже плачут

Чаще всего инициатором рассмотрения бракоразводного процесса в Англии становится именно супруга финансового магната, надеющаяся, что суд не оставит ее без средств к существованию. И почти всегда она оказывается права!

Так, в 2006 году страховому брокеру Джону Чармену пришлось выплатить Хизер Миллс £48 млн, а жена певца Пола Маккартни отсудила при разводе £24,3 млн. Считается, что в 2011 году российский олигарх Борис Березовский договорился со своей бывшей женой о £220 млн отступных. В 2013 году Полина Чай, победительница конкурса «Мисс Малайзия – 1969», попыталась отсудить у своего мужа, бизнесмена Ху Кай Пэна, рекордные £500 млн. Но не смогла: суд счел требования завышенными и велел выплатить ей «скромные» £64 млн.

Летом 2019 года общественность была потрясена новостью о побеге принцессы Хайи, супруги эмира Дубая Мохаммеда аль-Мактума. Она забрала с собой двоих детей – двенадцатилетнюю дочь аль-Джалилу и семилетнего сына Зайеда. При подаче заявления в Высокий суд Лондона она попросила предоставить ей единоличную опеку над детьми, а также выдать ей и детям специальные охранные ордеры. Хайя мотивировала это тем, что бывший муж угрожал ей и что он способен похитить детей, как уже сделал с двумя своими дочерьми от другой жены. После детального рассмотрения дела судья занял сторону принцессы.

Загадочная русская душа: как российские олигархи наводнили Лондон

Консалтинговое агентство Portland Communications ежегодно публикует статистику о судебных разбирательствах с участием иностранных граждан. В первую тройку по количеству обращений стабильно попадают Россия, США и Казахстан.

Зажиточные россияне приобретают имущество во многих городах мира и даже регистрируют там свои компании. Но именно Лондон стал запасным аэродромом российских бизнесменов: инвестиции в недвижимость здесь безопасны (до «Брекзита» Великобритания считалась одной из самых устойчивых экономик мира), личные и имущественные права можно с легкостью защитить в суде. Кроме того, британская столица в мировом масштабе расположена недалеко от Москвы, долететь можно за несколько часов.

В 2012 году сам Борис Джонсон, будучи тогда еще мэром Лондона, призвал российских олигархов судиться друг с другом только в британской столице. Аналогичный совет он дал и женам финансовых магнатов, пишет Bloomberg. «Если один олигарх нанес оскорбления другому, то только лондонские юристы смогут залечить их раны, – заявил Джонсон. – Мне даже не стыдно обратиться к супругам миллиардеров: если вы хотите обчистить их напоследок, делайте это в Лондоне – наши «чистильщики» будут вам очень благодарны за это».

Политик явно шутил, однако многие, кажется, восприняли его слова всерьез. В 2018 году Высокому суду Лондона пришлось разрешить спор четырех российских миллиардеров по поводу акций горно-металлургической компании «Норникель». Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что совладельцы компании Роман Абрамович и Александр Абрамов незаконно продали пакет акций одному из богатейших бизнесменов России – Владимиру Потанину. Суд признал сделку недействительной.

Бракоразводные процессы с разделом имущества хлынули один за другим. По данным The Daily Mail, Наталье Потаниной, супруге Владимира Потанина, не удалось выиграть дело – она требовала от бывшего супруга £5 млрд и была недовольна выплаченной суммой £65 млн.

В ноябре 2020 года миллиардер Аркадий Ротенберг возобновил судебные прения с его бывшей женой Натальей, намереваясь оспорить решение Высокого суда о передаче ей особняка Рибсден-Мэнор стоимостью £27,5 млн. Дело пока решили отложить на 2021 год, сообщает The Times.

Помимо этого, продолжается спор между миллиардером Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной. В 2016 году суд обязал бизнесмена выплатить экс-супруге £453 млн, но Ахмедов отказался выполнять решение суда. Теперь Татьяна Ахмедова подала иск к своему 26-летнему сыну Темуру, заявив, что он помогал отцу скрыть активы.

Британское правительство постоянно говорит о намерении положить конец бракоразводному туризму, однако пока положение дел остается прежним. Впрочем, после «Брекзита» Лондон может потерять звание столицы разводов.

Уйти по-английски

Правила Европейского союза гласят, что бракоразводные процессы проходят в той стране, в которой они были инициированы. Однако после 31 декабря 2020 года свобода передвижения между Соединенным Королевством и странами альянса должна закончиться – как следствие, пишет The Telegraph, жителям ЕС будет гораздо сложнее попасть в страну для подачи заявления.

«Кроме того, английские суды смогут отказать в возбуждении дела, если супруги не имеют связей с Великобританией», – утверждает Дэниел Имс из юридической фирмы Michelmores. Эксперты по правовым вопросам прогнозируют, что с 2021 года супруги начнут указывать в брачном договоре страну, в которой они хотели бы вести судебные тяжбы в случае расставания.

Кажется, суды Англии и Уэльса смогут хотя бы немного отдохнуть от бесконечного потока исков, а Лондон перестанет притягивать к себе желающих оформить развод. Впрочем, для граждан России, способных позволить себе раздел имущества в Лондоне, пока все выглядит оптимистично: «Брекзит» их не коснется.