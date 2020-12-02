Дождались – театры открылись!

Если вы, как и я, жить без театра не можете, то эта подборка рождественских спектаклей, мюзиклов и концертов – для вас. Да, театр с соблюдением социальной дистанции стал нашей новой реальностью. Зато будет что потом внукам рассказать!

Начнем с тематических рождественских спектаклей и панто – семейных постановок.

Панто

С 11 декабря по 12 января в Национальном театре – всего второй раз в его истории – можно будет увидеть панто. Сцену Olivier Theatre переоборудовали под арену, а ставить спектакль доверили Неду Беннетту (режиссер Equus с Дэниелом Рэдклиффом). Постановка уже шла в Lyric Hammersmith Theatre в 2018 году, но в этом году ее обновили.

С 12 декабря по 3 января в Palladium Theatre обещают новый спектакль. Правда, сделанный из кусочков постановок прошлых лет, хитрым образом перемешанных, переписанных и объединенных новым сюжетом. На сцене – Джулиан Кэри, Эллен Пейдж, Беверли Найт, Чарли Стемп и другие. Кстати, владелец театра Эндрю Ллойд-Веббер потратил примерно £100 тыс., чтобы сделать представления безопасными для посетителей и соблюсти новые антикоронавирусные меры.

С 5 декабря по 10 января в Garrick Theatre вам покажут все лучшее сразу! Создатели обещают сразу несколько историй в одном спектакле. С легким налетом политики, чтобы поддержать интерес не только детей, но и взрослых – так, в какой-то момент одному из героев понадобится парик Бориса Джонсона, чтобы стать лорд-мэром Лондона.

Комедии

С 9 декабря в Duchess Theatre возвращается спектакль, по праву носящий титул самой успешной комедии Вест-Энда. «Политехническое общество драмы Корнли» ставит спектакль про расследование убийства в английском поместье. Не так идет абсолютно все: артисты путают слова, забывают реквизит, да и собачку никто не может найти. За мерами ковид-безопасности, впрочем, обещают присматривать без шуток, всерьез.

Хотите попробовать свои силы в режиссуре блокбастера? Снять исторически неточную, но очень смешную версию какого-то знаменитого шедевра? Приходите на спектакль к ребятам из Mischief Theatre. От вас – предложение жанра, название и место действия. От них – импровизация. 70 минут смеха ждут вас в Vaudeville Theatre с 9 декабря по 31 января.

Еще один шанс создать собственное уникальное представление, на этот раз – в жанре мюзикла. От зала ждут сюжетные ходы, место действия и стили ваших любимых мюзиклов, а артисты команды Show Stoppers подарят вам все остальное! С 7 декабря на сцене Garrick Theatre.

Мюзиклы

Мюзикл о женах Генриха VIII вернется на Вест-Энд первым. Уже с 5 декабря считалочка «Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived» прозвучит в Lyric Theatre – спектакль переехал из маленького зала Arts Theatre в помещение побольше, чтобы зрители могли сидеть на допустимом расстоянии друг от друга. История о том, как шесть королев берут контроль над своими судьбами в свои руки, стала одним из самых ярких хитов британского мюзикла последних лет – всего за пару сезонов она прошла путь от маленького зала на Эдинбургском фестивале до Вест-Энда и Бродвея. Если еще не видели, к просмотру обязательно!

В Apollo Theatre после трех лет проката возвращается история про мальчика из Шеффилда, хотевшего прийти на выпускной в платье. С 12 декабря мюзикл снова будет вдохновлять подростков, которые не находят в себе решимости быть не как все, и вызывать слезы у мам подростков, которые не готовы к тому, как быстро взрослеют дети.

«Рождественская песнь» Диккенса – обязательный к просмотру в декабре спектакль. Его ставят многие театры. Так, в Dominion Theatre с 7 декабря по 2 января можно будет увидеть мюзикл Алана Менкена и Линн Аренс в сопровождении London Musical Theatre Orchestra из 24 человек. В главной роли – Брайан Конли (недавно появлявшийся в роли злого босса в мюзикле 9 to 5). С ним вместе – участница Евровидения от Британии Люси Джонс и многие звезды жанра.

Постановку «Пиратов Пензанса» вы могли видеть в прошлом году в уютном Wilton’s Music Hall или еще раньше в крошечном Union Theatre на южном берегу Темзы. В этом году режиссер Саша Реган завоевывает Вест-Энд! Только два вечера, 12 и 13 декабря, в Palace Theatre можно будет вдоволь посмеяться над приключениями незадачливых пиратов и их подружек в знаменитой оперетте Гилберта и Салливана. Кстати, и пиратов, и подружек в лучших традициях классических шекспировских постановок играют только мужчины.

Об этом спектакле особо рассказывать нечего – продюсер Камерон Макинтош решил вернуть суперуспешный звездный каст концертной версии мюзикла «Отверженные», которую показывали в прошлом году во время ремонта Sondheim Theatre: Майкл Болл, Альфи Бо, Мэтт Лукас и другие. Билеты на все восемь недель показов распродали примерно за час. Правда, есть маленький шанс, что часть из них можно будет купить – если те, кого застал карантин, не смогут приехать из других регионов Британии и вернут билеты. С 5 декабря в Sondheim Theatre.

Концерты

Только один вечер в Лондоне можно будет услышать знаменитые номера из мюзиклов Стивена Сондхайма, Джерри Хермана и Юла Стайна – 9 декабря в Palace Theatre пройдет концерт «Короли Бродвея». Весной некоторые из участников давали одноименный онлайн-концерт, а декабрьская встреча будет для них первым выходом на сцену с начала пандемии. На сцене – Трейси Беннетт, Майкл Ксавье, Бонни Лэнгфорд, Джени Ди, Хэдли Фрейзер и многие другие.

Серия концертов, где выступят знаменитые артисты Вест-Энда, пройдет в Palace Theatre с 17 по 20 декабря. Если вы соскучились по голосам исполнителей главных ролей из Wicked, Aladdin, Hamilton, The Phantom of the Opera, спешите за билетами. Большая часть постановок вернется не раньше весны, так что это единственный шанс послушать номера из них вживую.

Цикл интимных камерных концертов по понедельникам в театре Apollo будет идти начиная с 11 января. На сцене появятся Артур Дарвилл, Розали Крейг, Седрик Нил и не только. Часть средств от продажи билетов будет отправлена в благотворительную организацию Acting For Others, которая поддерживает людей из индустрии, оказавшихся сейчас без работы и без заработка.

Шоу для взрослых

В недавно открытом Turbine Theatre Золушка в этом году попадет не на простой бал, а на социально дистанцированный. В специальной взрослой версии сказки, которую покажут с 3 по 23 декабря, обещают шутки и отсылки к театральным историям и вест-эндовским постановкам. Также гарантированы антибактериальный гель с блестками и возвращение домой до полуночи!

С 3 декабря по 17 января в Garrick Theatre вас ждет комедия Death Drop о расследовании убийства. В главных ролях – Courtney Act и Monét X Change, суперзвезды шоу RuPaul’s Drag Race («Королевские гонки РуПола» – знаменитое американское реалити-шоу с участием дрэг-исполнителей). Словом, почти что Агата Кристи, но про дрэг-квин – Dragatha Christie. Так что ожидайте пышных причесок, накладных ресниц и сногсшибательного макияжа.

Подготовила Анастасия Глаголева