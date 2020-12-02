В Олимпийском парке откроют мемориальный сад

Мэрия Лондона хочет почтить память жертв пандемии

В Олимпийском парке имени королевы Елизаветы откроют мемориальный сад в память о жертвах пандемии. Он будет располагаться неподалеку от кафе Timber Lodge и детской игровой площадки Tumbling Bay, сообщает Time Out.

Мэр Лондона Садик Хан рассказал о планировке мемориала. В центре сада посадят 33 цветущих дерева, каждое из которых символизирует один лондонский боро. Их количество должно напомнить людям о масштабах пандемии, числе погибших и стараниях ключевых работников (key workers).

Деревья сформируют три круга – эмблему новой кампании Национального фонда, который планирует высадить 20 млн деревьев за десять лет. Полюбоваться на них можно будет с новых скамеек, чьим дизайном займется местный художник Джуниор Фиппс.

«Сад станет постоянным напоминанием о потерянных жизнях, данью уважения каждому ключевому работнику и символом того, как лондонцы объединились для оказания помощи друг другу», – добавил Садик Хан. Работа над мемориалом начнется в 2021 году.