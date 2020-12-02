Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer

10 млн доз будут доступны до конца года

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, пишет BBC. Соответствующее решение было принято Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Ранее компании сообщили, что их вакцина показала 95% эффективности по итогам третьего этапа исследований среди разных возрастных групп. Британское правительство заказало 40 млн доз препарата, 10 млн из которых должны появиться в стране до конца года.

800 тыс. доз переправят из Бельгии в ближайшее время.

Первыми вакцину получат сотрудники NHS, социальные работники, персонал и обитатели домов престарелых, люди старше 80 лет. Массовая иммунизация населения начнется в 2021 году после новых поставок препарата.

Сотрудники NHS будут связываться с людьми, когда придет их очередь делать прививку, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. «Благодаря сегодняшним новостям я уверен, что с весны, приблизительно с Пасхи, ситуация начнет налаживаться, и в следующем году у нас будет полноценное лето», – добавил Хэнкок.

Главный врач Англии Крис Уитти призвал людей не расслабляться, помнить о коронавирусных ограничениях, носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.