Главный косметический адвент-календарь года: 12 Wishes от Cohorted

Начало декабря в Британии обычно ознаменовано подготовкой к праздничному сезону: все украшают дом, покупают подарки – и конечно, сложно представить Рождество без адвент-календаря.

Календарей, отсчитывающих дни до Рождества, множество. Чаще всего они шоколадные, но выпускаются и другие advent calendars, на любой вкус: с игрушками, мини-книгами, алкоголем, сыром, чаем, бижутерией. Самые популярные – бьюти-календари. Каждый год бренды анонсируют один или несколько вариантов бьюти-календаря, в который входят как уменьшенные, так и полные версии наиболее популярных продуктов. Иногда состав оглашается заранее, но чаще это сюрприз. Главное – получить интересное наполнение за свои деньги. Кроме того, есть адвент-календари, собранные из продуктов разных марок (и это наиболее любопытно).

В этом году одним из самых долгожданных стал первый адвент-календарь 12 Wishes от Cohorted. В рождественский календарь «12 желаний» вошли двенадцать бестселлеров и топ-продуктов для макияжа, а также для ухода за кожей и волосами. Среди представленных брендов – Rodial, Verso, Benefit, MonuSkin, Nails Inc, Too Faced и Color Wow.

Cohorted – британский сервис подписки на бьюти-боксы с наполнением косметикой класса люкс.

Хотя полный состав календаря пока остается в секрете, известно, что прячется за семью окошками. Заглянем?

Color Wow – Dream Coat Supernatural Spray, 200 мл (£25) – спрей для волос (без силикона), который одновременно борется с пушением, контролирует уровень влажности и разглаживает каждый волосок.

Rodial – Glamolash Mascara XXL Black, 13 мл (£25) – тушь для объема ресниц, которая содержит пчелиный воск для кондиционирования ресниц, карнаубский воск для равномерного разделения и предотвращения слипания ресниц, растворимый коллаген для придания ресницам плотности и дополнительного блеска.

This Works – Deep Sleep Pillow Spray, 75 мл (£19,50) – спрей для подушки с натуральными маслами иланг-иланга, пачули и ладана, помогающий снять стресс и расслабиться перед сном.

MonuSkin – Warming Aromatic Mask, 50 мл (£24,95) – ароматическая маска с разогревающим эффектом, специально разработанная для лучшего усвоения кожей витаминов и минералов. В составе – натуральная аттапульгитовая глина, которая обеспечивает глубокое очищение, а также смесь пчелиного воска и кокосового масла, чтобы успокоить, увлажнить и восстановить уставшую кожу.

Rodial – Pink Diamond Serum Deluxe, 5 мл (£21) – роскошная сыворотка тройного действия, которая дает мгновенный эффект подтяжки кожи, выравнивает тон и добавляет сияния за счет алмазной пудры. Мощный коктейль антивозрастных ферментов улучшает контур лица, борется с дряблостью кожи. Витамин С и технология chromabright помогают выровнять тон кожи и осветлить цвет лица. Алмазная пудра отражает свет, придавая коже мягкое естественное сияние. Кожа становится заметно более упругой, пигментация уменьшается.

Verso – Skincare Daily Facial Fluid, 50 мл (£95) – крем с содержанием витамина А, ретинола 8, ниацинамида и куркумы, а также гиалуроновой кислоты с высоким и низким молекулярным весом для защиты кожи от преждевременного старения.

Nails Inc – Super Sexy Strong Nail Polish Duo (£15) – два противоположных оттенка, светлый и темный с мерцанием, позволят создать множество вариантов маникюра. Инновационная питательная формула защищает ногти от агрессивных внешних факторов.

Дополнительный бонус – Cohorted подарит одному из покупателей календаря кожаную сумку Saint Laurent Monogram стоимостью £790 (подробнее – на сайте cohorted.co.uk).

Количество наборов ограничено.

Стоимость: £75 (следите за кодами скидок на сайте cohorted.co.uk).