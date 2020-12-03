Где в Британии самая высокая скорость интернета?

Это совершенно точно не Лондон!

Из-за эпидемии коронавируса многие жители Великобритании были вынуждены перейти на удаленную работу, для которой просто необходимо иметь быстрый интернет. Однако с последним возникли проблемы, сообщает Sky News. По данным Uswitch, на одной улице скорость интернет-соединения может быть в 5 тысяч раз выше, чем на другой.

К примеру, обитатели улицы Дейл-Лейн в Эпплтоне, графство Чешир, могут скачать двухчасовой фильм высокой четкости за одну минуту и 20 секунд. Средняя скорость загрузки там составляет 639,6 Мбит в секунду.

Однако обитатели Квинс-Роуд в Уэйбридже, графство Суррей, потратят на скачивание этого же фильма 119 часов! Это улица с самым медленным интернет-соединением в стране – 0,12 Мбит в секунду.

«Интересно, что скорость интернет-соединения не зависит от того, где вы живете. В этом году она выше всего выше на севере страны», – говорит специалист Uswitch по широкополосному интернету Эрнест Доку. Он отметил, что зачастую люди не задумываются о возможности поменять провайдера и улучшить качество соединения.

В топ-10 улиц с самым быстрым интернетом вошли:

1. Dale Lane, Эпплтон, Чешир – 639,67 Мбит в секунду;

2. Longhedge, Милтон-Кинс, Бакингемшир – 568,18 Мбит в секунду;

3. Old Ballynahinch Road, Лисберн, Северная Ирландия – 563,85 Мбит в секунду;

4. Montvale Gardens, Лестер, Лестершир – 452,02 Мбит в секунду;

5. Mill Close, Хенлоу, Бедфордшир – 360,59 Мбит в секунду;

6. York Road, Гилфорд, Суррей – 352,67 Мбит в секунду;

7. Chapel Road, Олдбери-он-Северн, Глостершир – 284,92 Мбит в секунду;

8. Woodcroft Road, Ливерпуль, Мерсисайд – 282,21 Мбит в секунду;

9. Cairn Wynd, Инверари, Шотландия – 276,4 Мбит в секунду;

10. Sandy Hamilton Place, Инверари, Шотландия – 253,17 Мбит в секунду.