﻿﻿﻿﻿﻿

NHS готовится начать массовую вакцинацию от COVID-19

NHS готовится начать массовую вакцинацию от COVID-19
Фото:123rf.com

Рассказываем, где и кому поставят первые прививки

Уже на следующей неделе в Великобритании может начаться первый этап массовой вакцинации от коронавируса, сообщает The Times.

По словам исполнительного директора NHS England Саймона Стивенса, вакцину Pfizer/Biontech сначала получат медицинские и социальные работники, персонал и постояльцы домов престарелых, а также люди старше 80 лет – почти 7 млн человек. Остальным прививки поставят в период с января по март-апрель 2021 года.

Первые партии препарата доставят в больницы и специальные центры массовой вакцинации, под которые переоборудуют стадионы, ипподромы и госпитали для приема больных коронавирусом.

В числе возможных вариантов – ипподром Эпсом в Суррее, стадион Эштон-Гейт в Бристоле и больница NHS Nightingale в лондонском выставочном центре ExCel.

Каждый центр будет получать не менее 975 доз в неделю; для его обслуживания привлекут профессиональных медработников, фармацевтов и волонтеров.

В больницах прививки будут ставить ежедневно с 8:00 до 20:00, семь дней в неделю, заявил Саймон Стивенс.

Вакцину не тестировали на беременных женщинах и детях младше 12 лет, предупреждает Комитет по вакцинам и иммунизации (JCVI). Поэтому, если женщина уже ждет ребенка или планирует беременность в ближайшие месяцы, ей стоит воздержаться от прививки. 

profile-sample2
NHS готовится начать массовую вакцинацию от COVID-19
03-12-2020
profile-sample2
Где в Британии самая высокая скорость интернета?
03-12-2020
profile-sample2
Главный косметический адвент-календарь года: 12 Wishes от Cohorted
03-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.