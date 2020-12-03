NHS готовится начать массовую вакцинацию от COVID-19

Рассказываем, где и кому поставят первые прививки

Уже на следующей неделе в Великобритании может начаться первый этап массовой вакцинации от коронавируса, сообщает The Times.

По словам исполнительного директора NHS England Саймона Стивенса, вакцину Pfizer/Biontech сначала получат медицинские и социальные работники, персонал и постояльцы домов престарелых, а также люди старше 80 лет – почти 7 млн человек. Остальным прививки поставят в период с января по март-апрель 2021 года.

Первые партии препарата доставят в больницы и специальные центры массовой вакцинации, под которые переоборудуют стадионы, ипподромы и госпитали для приема больных коронавирусом.

В числе возможных вариантов – ипподром Эпсом в Суррее, стадион Эштон-Гейт в Бристоле и больница NHS Nightingale в лондонском выставочном центре ExCel.

Каждый центр будет получать не менее 975 доз в неделю; для его обслуживания привлекут профессиональных медработников, фармацевтов и волонтеров.

В больницах прививки будут ставить ежедневно с 8:00 до 20:00, семь дней в неделю, заявил Саймон Стивенс.

Вакцину не тестировали на беременных женщинах и детях младше 12 лет, предупреждает Комитет по вакцинам и иммунизации (JCVI). Поэтому, если женщина уже ждет ребенка или планирует беременность в ближайшие месяцы, ей стоит воздержаться от прививки.