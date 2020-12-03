В Виндзорском замке установили праздничную елку

В этом году Елизавета II не поедет в Сандрингем на Рождество

Пандемия коронавируса заставила королеву изменить свои рождественские планы. Впервые с 1988 года Елизавета II и принц Филипп не поедут отмечать праздник в Сандрингем, а останутся в Виндзорском замке. Ожидается, что их навестят принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, которые потом вернутся в свое поместье в Глостершире, пишет BBC.

Замок уже украсили к Рождеству, сообщает The Independent. В среду фонд Royal Collection Trust поделился фотографиями внутреннего убранства и показал главное украшение замка – шестиметровую ель, которую украсили 3 тыс. разноцветных огней и десятки стеклянных игрушек красного и золотистого цвета. Дерево срубили в Большом Виндзорском парке – эта традиция восходит к периоду правления королевы Виктории – и установили в зале Святого Георгия.

Каждую зиму замок открывают для посетителей, и 2020 год не стал исключением. Желающие полюбоваться интерьерами могут посетить его с 3 декабря. Билеты необходимо бронировать заранее на сайте Royal Collection Trust.