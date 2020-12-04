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Цены на недвижимость выросли на 6,5% за год

Цены на недвижимость выросли на 6,5% за год
Фото:123rf.com

Это самый большой прирост за последние шесть лет

Цены на недвижимость в Великобритании выросли на 6,5% за последний год, сообщает BBC со ссылкой на отчет Nationwide. Это самый большой прирост с января 2015 года.

Средняя стоимость жилья в ноябре 2020 года поднялась на 0,9% по сравнению с октябрем и составила £229 721. Спрос на недвижимость возрос из-за эпидемии коронавируса: почти 30% покупателей в этом году хотели приобрести дом у парка или со своим садом – чтобы иметь возможность прогуляться, а еще 25% устали от суеты больших городов.

Возобновить активность на рынке недвижимости помогла и временная отмена гербового сбора, пишет The Guardian. При этом дома в национальных парках продавались с наценкой в 20%. Цены на жилье рядом с парками тоже поднялись – на 6%.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер считает, что худшие последствия пандемии еще впереди, и рынок жилья ощутит их на себе в 2021 году. «Перспективы по-прежнему туманны. Все будет зависеть от мер, принимаемых правительством для ограничения ущерба экономике», – заявил Гарднер. По его словам, покупательская активность замедлится в ближайшее время – не в последнюю очередь из-за окончания налоговых послаблений на покупку жилья в марте 2021 года.

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