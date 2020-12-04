﻿﻿﻿﻿﻿

Школьники, сдающие GCSE и A-level в 2021 году, заранее получат список тем

Школьники, сдающие GCSE и A-level в 2021 году, заранее получат список тем
Фото:123rf.com

Правительство пойдет навстречу ученикам из-за пандемии коронавируса

В последнюю неделю ноября 798 тыс. учеников государственных школ не посетили занятия по причинам, связанным с коронавирусом, пишет The Independent. По словам министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона, пандемия может серьезно помешать школьникам подготовиться к экзаменам – поэтому правила сдачи GCSE и A-level в 2021 году немного изменятся.

Школьники заранее получат список тем, которые могут встретиться на экзамене. Кроме того, они смогут воспользоваться вспомогательными материалами, например, списком формул. Оценки будут выставлены в пользу выпускника, чтобы минимизировать последствия пропущенных занятий. Если ученик не явится на экзамен из-за самоизоляции или по болезни, он сможет сдать его позднее.

«Я знаю, что молодым людям очень сложно учиться из-за пандемии. Поэтому в следующем году экзамены пройдут по-другому – чтобы все смогли получить справедливые оценки», – рассказал Гэвин Уильямсон.

Ранее правительство объявило, что большинство экзаменов в 2021 году отложат на три недели, чтобы дать ученикам время на подготовку. В Шотландии отменили экзамены National 5, а уэльским школьникам выставят итоговые оценки по результатам аттестации под руководством учителей. В Северной Ирландии экзамены пройдут по графику.

Умер дорги Елизаветы II по кличке Вулкан
04-12-2020
profile-sample2
Школьники, сдающие GCSE и A-level в 2021 году, заранее получат список тем
04-12-2020
profile-sample2
Пятидневный карантин для прибывающих в Англию: вопросы и ответы
04-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.