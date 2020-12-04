Школьники, сдающие GCSE и A-level в 2021 году, заранее получат список тем

Правительство пойдет навстречу ученикам из-за пандемии коронавируса

В последнюю неделю ноября 798 тыс. учеников государственных школ не посетили занятия по причинам, связанным с коронавирусом, пишет The Independent. По словам министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона, пандемия может серьезно помешать школьникам подготовиться к экзаменам – поэтому правила сдачи GCSE и A-level в 2021 году немного изменятся.

Школьники заранее получат список тем, которые могут встретиться на экзамене. Кроме того, они смогут воспользоваться вспомогательными материалами, например, списком формул. Оценки будут выставлены в пользу выпускника, чтобы минимизировать последствия пропущенных занятий. Если ученик не явится на экзамен из-за самоизоляции или по болезни, он сможет сдать его позднее.

«Я знаю, что молодым людям очень сложно учиться из-за пандемии. Поэтому в следующем году экзамены пройдут по-другому – чтобы все смогли получить справедливые оценки», – рассказал Гэвин Уильямсон.

Ранее правительство объявило, что большинство экзаменов в 2021 году отложат на три недели, чтобы дать ученикам время на подготовку. В Шотландии отменили экзамены National 5, а уэльским школьникам выставят итоговые оценки по результатам аттестации под руководством учителей. В Северной Ирландии экзамены пройдут по графику.