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Пятидневный карантин для прибывающих в Англию: вопросы и ответы

Пятидневный карантин для прибывающих в Англию: вопросы и ответы
Фото:123rf.com

Рассказываем, как будет работать новая система тестирования

С 15 декабря в Англии заработает новая система тестирования, которая позволит сократить период самоизоляции для прибывающих в страну до 5 дней. На сайте правительства был опубликован документ с пояснениями, каким образом она будет работать.

Кто может пройти тестирование?

Любой пассажир, прибывающий в Англию из страны, которая входит в карантинный список. Тестирование является добровольным, его можно не делать, но в таком случае придется просидеть на карантине 14 дней.

Могу ли я сократить самоизоляцию до пяти дней, если конечным пунктом моей поездки являются Шотландия, Северная Ирландия или Уэльс?

Нет, данная схема действует только на территории Англии.

Как и где забронировать тест?

В правительстве рекомендуют забронировать тест на COVID-19 еще до вылета в Англию. Список частных фирм, участвующих в программе тестирования, должен появиться на сайте в ближайшее время. Тесты будут стоить от £65 до £120, а результат можно получить в течение 24-48 часов.

После бронирования необходимо заполнить специальную форму, в которой указать дату прибытия, адрес и паспортные данные.

Компания может выслать тест на дом или предложить человеку посетить специальный центр тестирования. Обратите внимание, что покидать место самоизоляции можно только для прохождения теста, после чего прибывший должен вернуться на тот же адрес.

Что делать после получения результата?

Если тест показал отрицательный результат, то соблюдать карантин больше не нужно. Если у прибывшего выявили коронавирус, он должен оставаться в самоизоляции еще 10 дней. Штраф за однократное нарушение этого правила составит £1 тыс., за повторное – до £10 тыс.

Исключения по самоизоляции

От карантина по прибытию освобождены:

– прибывающие в Англию из стран, входящих в список безопасных туристических направлений;

– представители определенных профессий, в их числе – дипломаты, водители автобусов, военнослужащие. Полный список можно посмотреть по ссылке.

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