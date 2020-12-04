Умер дорги Елизаветы II по кличке Вулкан

У королевы осталась только одна собака

Елизавета II лишилась еще одного из своих питомцев, сообщает The Telegraph. Несколько недель назад от старости скончался дорги (помесь таксы и корги) Вулкан, которому было не меньше 13 лет.

Теперь у королевы осталась только одна собака – дорги Кэнди. «Несомненно, уход из жизни любимого питомца очень огорчает. Каждый, у кого была собака, знает, как грустно терять ее», – прокомментировал новость источник из окружения королевской семьи.

Любовь Ее Величества к корги началась еще в подростковом возрасте: ей очень приглянулась отцовская собака Дуки. На 18-й день рождения Елизавете подарили собственную корги Сьюзан, и с тех пор за время правления во дворце появилось более 30 собак этой породы, многие из которых были прямыми потомками Сьюзан.



Со временем к питомцам пришла мировая слава. В 2012 году двое из них снялись с Дэниелом Крейгом в рекламном ролике к открытию Олимпийских игр, а в 2018 – на обложке Vanity Fair вместе с королевой. В этом же году умер корги по кличке Уиллоу, а полгода спустя – корги Уиспер. Тогда же королева перестала разводить собак: она не хотела, чтобы кто-нибудь из них остался в одиночестве после ее смерти.