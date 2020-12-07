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К Рождеству число бездомных детей в Лондоне вырастет до 90 тыс.

К Рождеству число бездомных детей в Лондоне вырастет до 90 тыс.
Фото:123rf.com

Из-за пандемии количество оставшихся без крова людей только увеличивается

К Рождеству число бездомных детей в Лондоне достигнет 90 тыс., пишет The Evening Standard. По подсчетам Ассоциации лондонских советов (London Councils), 63 тыс. семей проведут праздничный вечер в гостиницах типа bed and breakfast, хостелах или съемных квартирах – это на 4 тыс. больше, чем в 2019 году, при этом две трети таких семей имеют детей.

Местные власти продолжают находить людям места для временного проживания, но из-за пандемии число оставшихся без крова только увеличивается, а муниципального жилья строится меньше, чем нужно.

Почти 40% бездомных семей приходится расселять в других лондонских боро или вовсе за пределами столицы, в результате чего дети часто меняют школы и редко видятся с членами семьи и друзьями.

Ежегодно на размещение бездомных местные власти выделяют порядка £750 млн, но из-за пандемии расходы могут возрасти до £1 млрд.

«Мы делаем все возможное для поддержки таких семей, однако правительству необходимо пересмотреть приоритеты и вкладывать больше денег в строительство муниципального жилья», – заявил представитель London Councils Даррен Родуэлл.

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