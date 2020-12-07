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«Лебединое озеро» при свечах

«Лебединое озеро» при свечах
Фото:123rf.com

Необычная постановка пройдет в Саутваркском соборе

В следующем году жителей столицы ждет одна из самых необычных постановок в мире, обещает Secret London. 26 января в Саутваркском соборе можно будет посмотреть балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» при свечах! Гости смогут насладиться выступлением профессиональных танцоров под аккомпанемент струнного квартета – и все это в уютной обстановке.

Организаторы мероприятия, онлайн-платформа Fever, обещают сделать все возможное, чтобы посетители получили удовольствие от постановки и при этом могли соблюдать социальную дистанцию. Стоимость билетов – от £20, они уже поступили в продажу.

Стоит немного сказать и о месте проведения шоу. Саутваркский собор – главная англиканская церковь лондонского района Саутварк. Статус собора она получила лишь в 1905 году, но первое упоминание о ней встречается уже в «Книге Страшного суда» (это свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085−1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя).

Саутваркский собор – второй после Вестминстерского аббатства образец английской готики, уцелевший в Лондоне. В храме нашли последний приют поэт Джон Гауэр, драматург Джон Флетчер и Эдмунд Шекспир – брат Уильяма Шекспира.

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