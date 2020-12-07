Принц Уильям и герцогиня Кэтрин отправились в рождественский тур на поезде

Пара хочет поддержать жителей страны во время пандемии

6 декабря принц Уильям и герцогиня Кэтрин отправились в рождественский тур по городам страны, пишет BBC. Пара будет передвигаться исключительно на королевском поезде и планирует встретиться с учителями, волонтерами и медработниками, чтобы выслушать их истории и поддержать людей в непростое время.

Тур завершится во вторник, 8 декабря. Герцоги Кембриджские проедут более 2 тыс. км по территории Англии, Шотландии и Уэльса. Кэтрин путешествует на королевском поезде впервые, в то время как Уильям пользовался им несколько раз, в том числе в день похорон принцессы Дианы в 1997 году. Тогда юный принц приехал на поезде из Лондона в Нортгемптоншир, где располагается Олторп-Хаус, родовой замок графов Спенсеров.

Пара уже успела встретиться с парамедиками из Шотландской службы скорой помощи (Scottish Ambulance Service) и поблагодарила их за труд в разгар пандемии коронавируса, сообщает The Sun. Прошлым вечером Кэтрин оставила сообщение на станции Юстон: «Спасибо всем транспортным службам за то, что они заставляли страну двигаться даже в такой трудный год. Желаю вам счастливого Рождества!»