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В России началась вакцинация от коронавируса

В России началась вакцинация от коронавируса
Фото:123rf.com

Первые прививочные пункты заработали в Москве

В России началась вакцинация от коронавируса, сообщает Интерфакс. 5 декабря в Москве заработали 70 прививочных пунктов. Первыми поставить вакцину смогут работники учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты; позднее этот список обещают расширить.

Записаться на первую вакцинацию можно на сайте столичной мэрии. Пункты вакцинации расположены на базе взрослых городских поликлиник и работают ежедневно с 08:00 до 20:00. За сутки до повторной вакцинации обратившемуся придет смс-сообщение с напоминанием.

Прививку могут сделать жители Москвы в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний, не болевшие в течение последних двух недель и не делавшие других прививок за последние 30 дней, пишет Lenta.

За пределами столицы вакцинация должна начаться до 13 декабря, заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вакцину будут поставлять в регионы по мере наращивания объемов ее производства. Пока единственной доступной вакциной является препарат «Спутник V», разработанный в Центре эпидемиологии имени Гамалеи. Эффективность этой вакцины предварительно оценивается разработчиками в 95%.

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