На переезд их сподвигла пандемия

Пандемия коронавируса помогла многим британцам оценить свои жилищные условия и решиться на переезд, пишет PropertyWire. Согласно опросу дверной компании IDSystems, 26% домовладельцев хотят сменить жилье в 2021 году. 55% из них утверждают, что приняли такое решение на фоне коронавирусных ограничений.

Обменять квартиру или дом хотят по большей части молодые люди: половина домовладельцев в возрасте от 18 до 24 лет и треть – в возрасте от 25 до 34 лет.

Треть домовладельцев до 45 лет признались, что хотели бы иметь свой сад – новая тенденция также обязана своим появлением коронавирусу. 15,8% опрошенных желают приобрести недвижимость с большими окнами, чтобы обеспечить максимум естественного света и открытого пространства. 13% хотели бы иметь личный кабинет, а 11,9% – домашний тренажерный зал.

По мнению исполнительного директора IDSystems Фрэнка Бакли, результаты опроса говорят о стремлении британцев жить сегодняшним днем. На фоне коронавирусных ограничений домовладельцы не боятся принимать важные решения, чтобы обеспечить себе наилучшие условия для работы, учебы и отдыха.