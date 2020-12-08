﻿﻿﻿﻿﻿

90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила вакцину Pfizer

90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила вакцину Pfizer
Фото:twitter.com/nhsuk

Маргарет Кинан проживает в городе Ковентри

90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан стала первым в мире человеком, получившим вакцину Pfizer, пишет The Guardian. Медсестра Университетской больницы Ковентри Мэй Парсонс сделала ей укол примерно в 6:45 утра по местному времени, тем самым положив начало массовой вакцинации в Великобритании.

На следующей неделе Маргарет исполняется 91 год, более 60 из них она живет в Ковентри. Миссис Кинан ушла на заслуженный отдых всего четыре года назад: до этого она работала продавцом в ювелирном магазине. По словам женщины, вакцина – это лучший подарок на день рождения. «Большую часть года я прожила одна, но теперь наконец-то смогу проводить больше времени с родными и близкими», – рассказала Кинан, у которой есть дочь, сын и четверо внуков. 

Повторную прививку-бустер женщине сделают через 21 день. Она подчеркнула: “Мой совет не отказываться от вакцинации – если я, в 90 лет, сделала прививку, вам она тоже не повредит!”.

Борис Джонсон поздравил NHS с началом вакцинации и поблагодарил ученых, работавших над ее созданием. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что до конца года в страну привезут еще несколько миллионов доз препарата. Он отказался назвать точную цифру, поскольку все будет зависеть от скорости производства и транспортировки.

Вакцины поступят в пятьдесят прививочных пунктов при больницах NHS. Первыми их получат люди старше 80 лет, а также сами медработники.

profile-sample2
Беременные женщины и мамы с маленькими детьми могут получить ваучеры на продукты и витамины
08-12-2020
profile-sample2
Российские школьники опережают английских по математике и естественным наукам
08-12-2020
profile-sample2
26% домовладельцев хотят сменить жилье в 2021 году
08-12-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.