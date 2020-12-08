90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила вакцину Pfizer

Маргарет Кинан проживает в городе Ковентри

90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан стала первым в мире человеком, получившим вакцину Pfizer, пишет The Guardian. Медсестра Университетской больницы Ковентри Мэй Парсонс сделала ей укол примерно в 6:45 утра по местному времени, тем самым положив начало массовой вакцинации в Великобритании.

На следующей неделе Маргарет исполняется 91 год, более 60 из них она живет в Ковентри. Миссис Кинан ушла на заслуженный отдых всего четыре года назад: до этого она работала продавцом в ювелирном магазине. По словам женщины, вакцина – это лучший подарок на день рождения. «Большую часть года я прожила одна, но теперь наконец-то смогу проводить больше времени с родными и близкими», – рассказала Кинан, у которой есть дочь, сын и четверо внуков.

Повторную прививку-бустер женщине сделают через 21 день. Она подчеркнула: “Мой совет не отказываться от вакцинации – если я, в 90 лет, сделала прививку, вам она тоже не повредит!”.

Борис Джонсон поздравил NHS с началом вакцинации и поблагодарил ученых, работавших над ее созданием. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что до конца года в страну привезут еще несколько миллионов доз препарата. Он отказался назвать точную цифру, поскольку все будет зависеть от скорости производства и транспортировки.

Вакцины поступят в пятьдесят прививочных пунктов при больницах NHS. Первыми их получат люди старше 80 лет, а также сами медработники.