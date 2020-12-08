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Борис Джонсон прилетит в Брюссель, чтобы спасти переговоры по «Брекзиту»

Борис Джонсон прилетит в Брюссель, чтобы спасти переговоры по «Брекзиту»
Фото:twitter.com/BorisJohnson

Премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен не смогли договориться по телефону

Борис Джонсон отправится в Брюссель на встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы попытаться спасти переговоры по «Брекзиту», пишет BBC.

7 декабря премьер-министр и Урсула фон дер Ляйен больше часа обсуждали условия заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Стороны не смогли урегулировать имеющиеся разногласия по вопросам рыбной ловли и обеспечения честной конкуренции после окончания переходного периода. Они попросили своих переговорщиков, Дэвида Фроста и Мишеля Барнье, подготовить информацию для обсуждения на личной встрече в Брюсселе.

10 декабря лидеры стран, входящих в ЕС, также обсудят некоторые аспекты торговли с Великобританией после «Брекзита».

До окончания переходного периода осталось чуть больше трех недель. 31 декабря 2020 года Великобритания выйдет из Единого европейского рынка и Таможенного союза со сделкой или без нее. Специалисты из Управления бюджетной ответственности (OBR) предупреждают, что без торгового соглашения национальный доход снизится на 2%.

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