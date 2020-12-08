Российские школьники опережают английских по математике и естественным наукам

Первое место по качеству образования занимает Сингапур

По результатам международного исследования качества школьного математического и естественно-научного образования (TIMSS) в 2019 году Англия ухудшила свои позиции по естественным наукам. В тестировании приняли участие 580 тыс. школьников из 60 стран мира, пишет BBC.

С 1995 года учащиеся средней школы в Англии показывали стабильно хорошие результаты по естественным наукам – с 2007 по 2015 годы страна входила в первую десятку. Однако в 2019 году она заняла четырнадцатое место, уступив Литве и Ирландии. В пятерку лучших вошли Сингапур, Тайвань, Япония, Южная Корея и Россия.

Однако учащиеся начальных классов в Англии показали лучший результат по математике, начиная с 2007 года. Они заняли восьмое место, обогнав своих сверстников из Ирландии и Латвии. В пятерку лучших вошли Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань и Япония. Россия заняла шестое место.

Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений (IEA) Дирк Хастедт утверждает, что оценки напрямую зависят от наличия дружелюбной атмосферы в классе. Школьники, на регулярной основе сталкивающиеся с буллингом, хуже справляются с заданиями.

Результаты учащихся 4 класса по математике, топ-10 стран:

Сингапур – 625;

Гонконг – 602;

Южная Корея – 600;

Тайвань – 599;

Япония – 593;

Россия – 567;

Северная Ирландия – 566;

Англия – 556;

Ирландия – 548;

Латвия – 546.

Результаты учащихся 8 класса по естествознанию, топ-10 стран:

Сингапур – 608;

Тайвань – 574;

Япония – 570;

Южная Корея – 561;

Россия – 543;

Финляндия – 543;

Литва – 534;

Венгрия – 530;

Австралия – 528;

Ирландия – 523.