Российские школьники опережают английских по математике и естественным наукам

Первое место по качеству образования занимает Сингапур
По результатам международного исследования качества школьного математического и естественно-научного образования (TIMSS) в 2019 году Англия ухудшила свои позиции по естественным наукам. В тестировании приняли участие 580 тыс. школьников из 60 стран мира, пишет BBC.
С 1995 года учащиеся средней школы в Англии показывали стабильно хорошие результаты по естественным наукам – с 2007 по 2015 годы страна входила в первую десятку. Однако в 2019 году она заняла четырнадцатое место, уступив Литве и Ирландии. В пятерку лучших вошли Сингапур, Тайвань, Япония, Южная Корея и Россия.
Однако учащиеся начальных классов в Англии показали лучший результат по математике, начиная с 2007 года. Они заняли восьмое место, обогнав своих сверстников из Ирландии и Латвии. В пятерку лучших вошли Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань и Япония. Россия заняла шестое место.
Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений (IEA) Дирк Хастедт утверждает, что оценки напрямую зависят от наличия дружелюбной атмосферы в классе. Школьники, на регулярной основе сталкивающиеся с буллингом, хуже справляются с заданиями.
Результаты учащихся 4 класса по математике, топ-10 стран:
Сингапур – 625;
Гонконг – 602;
Южная Корея – 600;
Тайвань – 599;
Япония – 593;
Россия – 567;
Северная Ирландия – 566;
Англия – 556;
Ирландия – 548;
Латвия – 546.
Результаты учащихся 8 класса по естествознанию, топ-10 стран:
Сингапур – 608;
Тайвань – 574;
Япония – 570;
Южная Корея – 561;
Россия – 543;
Финляндия – 543;
Литва – 534;
Венгрия – 530;
Австралия – 528;
Ирландия – 523.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *