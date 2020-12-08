Беременные женщины и мамы с маленькими детьми могут получить ваучеры на продукты и витамины

Это позволит сэкономить до £200 в год

Беременные женщины и мамы с детьми до четырех лет могут подать заявку на получение ваучеров по государственной программе Healthy Start. Их можно потратить на покупку молока, детского питания, свежих и замороженных фруктов, а также витаминов.

На ваучеры могут рассчитывать все, кто уже получает пособия Income Support, Child Tax Credit, Jobseeker’s Allowance, Universal Credit, Pension Credit или Working Tax Credit.

Беременным женщинам и женщинам с детьми от 1 до 4 лет полагается один ваучер номиналом £3,10 в неделю, для женщин с детьми до года – два в неделю.

Некоторые супермаркеты дополнительно снижают стоимость покупок на £1 при предъявлении ваучера Healthy Start. По данным правительства, это позволит сэкономить до £200 в год.

С апреля 2021 года стоимость одного ваучера вырастет до £4,25.

Узнать больше о схеме поддержки Healthy Start и подать заявку можно на сайте правительства. Она действует во всех регионах, кроме Шотландии, где мамы могут получить помощь по программе Best Start Foods.