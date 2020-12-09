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Актер Дайниус Валутис: «Улица стала для меня чистилищем»

Актер Дайниус Валутис: «Улица стала для меня чистилищем»

Актер Дайниус Валутис хорошо известен лондонским любителям русскоязычного театра – уже три года он выходит на сцену в постановках театра Art-Vic Theatre (руководитель Виктор Собчак), по-новому обыгрывая профессора Преображенского, Воланда и другие образы, которые под силу не каждому его коллеге по ремеслу. Мы расспросили актера о его необычном творческом пути и взгляде на театр.

– Каждый человек своим путем приходит к актерской профессии – как это произошло у вас?

– Я мечтал быть актером c детства и после школы собирался поступать на актерское отделение в Клайпеде. Но меня отговорил тамошний преподаватель, сказав: «Денис, ты можешь больше. Здесь готовят руководителей художественной самодеятельности. Поступай в Вильнюсе». Но вместо того, чтобы последовать совету, я закрутился: армия, гулянки, перестройка – и остался в родном Каунасе.

Через несколько лет друг сказал мне: «Ты знаешь, Виктор Шинкарюкас (это наш, каунасский актер) собрал учебный курс». «Не может быть, – ответил я, – студенческие театральные курсы набирают только в Вильнюсе». Но пошел в Каунасский драмтеатр, чтобы проверить, и узнал: курс уже набран, экзамены закончились. Вернулся домой с мыслью, что упустил шанс. Потом собрал всю наглость в кулак и позвонил самому Виктору Шинкарюкасу.

Вообще-то он должен был сказать: мальчик, ты перепутал номер, поезд ушел, но (как я узнал позже) его зацепила моя напористость. Он назначил встречу на следующий день перед входом в театр, где я рассказал о своем опыте – к тому времени я играл в народном театре у его коллеги Кибортаса. В конце концов он сказал: «Хорошо, сегодня вечером мы делаем цементовку – приходи» (цементовка – это вроде корпоратива для набранной труппы). Когда я пришел, оказалось, что все младше меня на пять или шесть лет. Так я был принят на курс.

– А как вы попали в Великобританию и как прошли ваши первые годы адаптации к стране? 

– Я попал в Великобританию потому, что мне надо было сбежать из Литвы. Я был человеком с кучей зависимостей: алкоголь, азартные игры, зависимость от отношений с женщинами – все кроме наркотиков. Я все проиграл, все пропил, и свое, и чужое, меня преследовали и бандиты, и государство – а потому я должен был покинуть семью, и театр, и Литву, и родину. И я бежал, потому что ничто уже не было важно: я был в аду.

Да, побег – некрасивый поступок, но Бог не осудит меня. У меня было время осознать: если ты сам себя погубил, то ничего никому не можешь дать – ни дочери, ни любимому человеку, ни театру. В Литве я дошел до того, что последние месяцы жил на улице, как и в мой первый год в Великобритании. 

Как ни странно, это был лучший год – не в жизни, конечно, но в Англии. Я попал на улицу и обрел спокойствие. Есть ад, есть рай, а между ними – чистилище, и именно им для меня стала улица. Там я очистился от своей зависимости (в первую очередь от азартных игр), там нашел спонсора для программы «12 шагов».

На улице я понял, что человеку мало нужно. Вот есть рюкзак и спальный мешок, свое место на улице. Если надо покурить – можно собрать махорку в центре города, когда нет дождя. Первые две недели я ночевал под большими фонарями в парке Сент-Джеймс, напротив резиденции королевы. Пристраиваешь спальный мешок к этому фонарю – просторно, тепло, звезды, кайф. А рядышком фонтан – не жизнь, а сказка! В конце концов, приключения, испытания всегда интересны актеру, да и вообще художнику. Это другой мир: мир безработных, лентяев, наркоманов, алкоголиков, всякого сброда… но поверьте, там есть понятия, которые порой искреннее, чем у остального мира. Помощь друг другу, раздача еды, передача информации – это все делается без расчета.

– В какой же момент вы решили вернуться к театру? 

– Во-первых, я хотел вернуться в жизнь, поэтому начал ходить в наш литовский костел – и там встретил того, кто стал моим «спонсором» в программе, это, так сказать, духовный руководитель. Я осознал, что со мной происходит, и искренне следовал рекомендациям, писал инвентаризацию каждого дня жизни. Мне очень не нравилась эта процедура, но я ее делал, и чудо понемногу совершалось. Каждое воскресенье я мыл полы в костеле, а затем начал делать это еще и в дневном центре для бездомных – потому что бескорыстное служение тоже помогает выздоровлению ума и души.

Я не думал ни о театре, ни о деньгах – только о том, что должен снова стать нормальным человеком. Я понимал, что зависимость никуда не пропадет, но нужно было стать независимым и трезво рассуждать – и тогда я смог бы вернуться в жизнь. И произошло чудо: через год я получил маленькую комнатку от муниципалитета. Затем еще год ходил по духовному пути и тогда же начал немного зарабатывать. 

Когда начал возвращаться к нормальной социальной жизни, то стал переписываться с литовскими театрами. Но в Литве оставалось много незакрытых вопросов, да и я начал приживаться в Британии. Так что я здесь, в Лондоне, ходил на гастроли русского и литовского театров, а три года назад встретил Виктора Собчака, который дал мне эпизодическую роль в «Морфии». И вот с тех пор за три года у нас четырнадцать совместных постановок.

– После всего пережитого какую роль вы больше всего хотели бы воплотить на сцене? И считаете ли вы, что пандемия может положить конец существованию театра в том виде, в котором мы его знаем?

– Сначала хочу поблагодарить судьбу: ничего не бывает просто так, в каждом добре есть зло, в каждом зле есть добро. Как ни прискорбно и совестно мне было оставить дочь в другой семье (слава богу, сейчас у нас с ней есть контакт, и она живет очень хорошо), театр, Литву – я благодарен Богу и обстоятельствам, позволившим мне сыграть здесь такие роли, которые в другой ситуации не довелось бы: профессора Преображенского в «Собачьем сердце», Воланда в «Мастере и Маргарите». Большим вызовом было играть дьявола – ведь я практикующий католик, так меня воспитывала бабушка с самых малых лет, и несмотря на бурную жизнь, я все время с Богом. Эта связь проявляется по-всякому: через свои страдания и зависимости я и терял Бога, и манипулировал им, но возвращался, молился – и чувствовал облегчение. Так что когда я начал углубляться в роль, то поначалу было сложно. Но затем я увидел, что Булгаков не называет Воланда дьяволом, а показывает дьявола в людях – и начал гордиться этой ролью и кайфовать от игры. 

У меня нет стремления «сыграть Гамлета», что-то знаменитое – я с детства хотел быть клоуном. Я хочу делать роли специфичными, нестандартными, меня интересуют глубины психофизики человека, дьявола, животного. Хочу сыграть старого или умирающего человека или самого большого негодяя в мире – лишь бы не посредственность. 

А о судьбе театра я не беспокоюсь: театр будет всегда, даже после пандемии. Актер – одна из древнейших профессий, и театр, в каких-то новых формах, уцелеет и в подвалах, и на больших сценах.

Беседовала Вера Щербина

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