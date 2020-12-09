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Лучшие документальные фильмы 2020 года о России

Лучшие документальные фильмы 2020 года о России

 

Сергей Сычев

В начале декабря в Москве обычно проходит главный фестиваль неигрового кино – «Артдокфест». После него можно подводить предварительные итоги года в этом виде кинематографа: именно на фестивале наиболее полно представлены фильмы, показывающие Россию на экране. В этот раз «Артдокфест» прошел в урезанном формате, только с частью премьер (остальные обещают весной); однако это не повод не рассказать о режиссерах, чьими глазами стоит увидеть Россию в 2020 году.

«Папа» (режиссер Валерия Гай Германика)

Один из самых необычных и неожиданных фильмов представила Валерия Гай Германика, некогда гроза светской хроники, а теперь автор жестких артхаусных экспериментов типа «Да и да» и «Мысленный волк». Она, казалось, давно завязала с документалистикой, хотя прославилась именно ей, причем снимала обычно свою семью: «Сестры», «Мальчики», «Девочки» – это все интимные портреты самых близких людей режиссера.

Теперь вышел «Папа», самый глубокий и мудрый фильм в карьере Германики. Папой она называет отчима, Александра Брауна. В фильме показывается, как отношения этого девяностолетнего человека с семьей Германики репрезентуют весь конфликт поколений в России. Германика приводит папу в ЦУМ, и он шокирован ценами, а Лера кричит, что надо жить сейчас, на тот свет деньги не унесешь. Они ругаются из-за квартиры, из-за предстоящей поездки на Сардинию – да и во время поездки тоже. У Александра сложные отношения с внучками и с няней, он борется за свою независимость. Недоверчиво относится к новому времени, но старается пользоваться его плодами – гаджетами, интернетом, загрантуризмом.

«Байконур. Вторжение» (режиссер Ангел Ангелов)

Этот фильм слишком невероятный, чтобы быть документальным. Кажется, что перед нами мокьюментари. Или просто безумие. Главный герой – украинский сталкер Дмитрий Громов (похоже, реальный, у него есть инстаграм-канал). Он решает нелегально проникнуть на Байконур и посмотреть на запуск ракеты своими глазами, да еще и с идеальной точки обзора – крыши ангара, где стоит и гниет десятилетиями «Буран», аппарат из проекта «Энергия». Герои проведут там достаточно времени, чтобы осмотреть все снаружи и внутри. Даже в кабину залезут. И все это – в глухой тишине, шарахаясь от звуков патрулей, изнывая от жажды, потому что температура на улице под сорок. Авторы картины хорошо подготовились и подробно рассказывают и про сам советский космический проект, и про то, что могло бы быть, если бы он был в полной мере реализован. А сейчас все зарастает бурьяном, и самые высокие в мире ворота для выезда ракеты перед запуском уже тридцать лет закрыты.

«Хенд мейд» (режиссер Евгений Григорьев)

Даже равнодушные к документалистике люди, скорее всего, слышали о фильме «Про рок». Мастер упаковки и продвижения, Григорьев делает ставку на живые эмоции, клиповый монтаж и необычно качественные для русского дока картинку и звук. О «Про рок» – кино о свердловских рок-группах, а в широком смысле о таланте и пути к успеху – уже несколько лет говорят из каждого утюга. «Хенд мейд» должен повторить его судьбу. Этот альманах, инициированный Григорьевым, построен на историях людей, занимающихся физическим трудом в России, и картина является своеобразным ответом документальному суперхиту Михаэля Главоггера «Смерть рабочего». Основная мысль «Смерти рабочего» была в том, что профессии ручного труда обречены на вымирание, а Григорьев доказывает, что только в таком труде и есть настоящая жизнь. Среди героев – американская семья, выкупившая участок земли в России и занимающаяся фермерством; пожилой рабочий авиационного завода – ему впервые разрешили сесть в кабину истребителя, одного из тех, которые он собирает всю жизнь; пиарщик, выбравший штучное столярное производство, и его навыки помогли продвигать стулья, лампы и прочие товары собственного изготовления на рынке; специалист по ЭКО, который участвует в зарождении новой жизни и очень этим гордится. И еще очень много людей. Все они не слишком умеют рассказывать о себе, поэтому Григорьев сделал это за них, в режиме остроумного полнометражного видеоклипа.

«Котлован» (режиссер Андрей Грязев)

Яркий пример монтажного публицистического фильма, для производства которого не нужно вообще ничего, кроме компьютера и интернета. Режиссер нашел в YouTube обращения россиян к Владимиру Путину и объединил их в коллективный хор-разноголосицу. Тут есть и благодарности, и проклятия, в том числе с многоэтажным матом, но больше всего просьб о помощи. Потому что в случаях, когда рассчитывать больше не на кого (а в России сегодня это каждый второй прецедент), измученные люди вопиют к своему земному богу, которому верят больше, чем небесному, – президенту. Только он способен дать пожилому военному заслуженное жилье, матери больного ребенка – дорогие лекарства, а выгоняемых из квартир жильцов защитить от местных чиновников. В качестве прелюдии Грязев ставит ролики с бесконечными ямами, разрытыми по всей стране непонятно для чего. Как будто роется некая единая пропасть, куда нас всех однажды сбросят, и Путин уже не поможет.

«Гунда» (режиссер Виктор Косаковский)

Черно-белый шедевр без музыки и комментария, все герои – свиньи, куры и коровы. Задача автора, как он ее формулирует, – чтобы после его картины мы настолько полюбили «мясных» животных, что навсегда отказались бы от употребления их в пищу. Кажется, ему это удалось; по крайней мере идейный веган Хоакин Феникс, выступивший с соответствующей речью на «Оскаре», как только увидел картину, немедленно стал ее исполнительным продюсером. «Вау, хоть кто-то наконец-то сделал это!» – кричал он в трубку Косаковскому после первого просмотра. Выйдет ли в России этот вегетарианский манифест, до сих пор неизвестно. Его фестивальная премьера состоялась на Берлинале, а в Москве фильм показали на «Артдокфесте» в начале декабря. Дата британского релиза тоже пока не объявлена, но он точно состоится.

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