Расширенная схема сохранения рабочих мест, в которой могут участвовать и кофешопы, и IT-фирмы, направлена на поддержку малого бизнеса. Компании получают возможность избежать увольнений и выплачивать заплату сотрудникам, а также стимулировать приток наличности, когда спрос невелик, подстраховав себя до весны.

Bean + Brew, Лондон

«Продление схемы очень важно для ресторанно-гостиничного бизнеса»

Во многих смыслах кофе и зима дополняют друг друга: согревающее волшебство напитка образует идеальную гармонию с пронизывающим до костей холодом. Но зима – это не просто повод для кофешопов добавить в меню новые сезонные вкусы вроде имбирного латте: обычно в холодные месяцы их выручка растет.

Однако уровень потребительской неопределенности вкупе с падением проходимости (все больше работников переходят на удаленку) заставляет многих владельцев кафе переживать по поводу будущего. «Зима обычно играет нам на руку, но, когда люди не ездят на работу, а карантин снижает потребительскую уверенность, я не уверена, станут ли они выходить из дома, чтобы купить чашку любимого напитка», – говорит Микаэла Кириаку, основательница и директор лондонского кофебара Bean + Brew.

Новости о продлении схемы сохранения рабочих мест, Job Retention Scheme (furloughing), до 31 марта 2021 года позволили Кириаку вздохнуть спокойно. «Теперь я смогу сохранить всех четырех своих сотрудников, – говорит она. – Да, эта схема предполагает затраты с нашей стороны, но они относительны в сравнении с зарплатами наших сотрудников. Это гораздо более доступно».

Новый пункт, представленный в схеме, означает, что все, кого сократили 23 сентября и после, смогут вернуться на работу и снова воспользоваться ее преимуществами. Благодаря пересмотренной схеме Кириаку, принявшая сложное решение о сокращении одной из сотрудниц в октябре, смогла вернуть ее обратно в штат. «Отмена сокращения означает, что я смогла сохранить все четыре рабочих места в этому году», – говорит она.

В момент объявления первого локдауна в марте Bean + Brew только отпраздновал свой первый день рождения. Кириаку вложила много усилий в открытие кофешопа, оставив корпоративную должность в налоговом отделе крупной бухгалтерской компании ради курсов бариста. Сознавать, что магазин закрывается на три месяца, было невыносимо, но продажи продолжились онлайн, а Кириаку и ее отец развозили кофе по Лондону. Кириаку также отправила своих сотрудников в оплачиваемый отпуск на это время, веря, что схема не подведет Bean + Brew и в другой раз.

«Мы уже отправляли людей в оплачиваемый отпуск на неполный день раньше, поэтому мы знаем, как это работает, – говорит предприниматель. – Это не только испробованный, но и эффективный метод, мы видим результат. Как хозяйка бизнеса, я спокойна, потому что вижу, что мои сотрудники защищены». Она также убеждена, что продление схемы поможет выжить и другим компаниям в ее отрасли: «Индустрия все еще не вышла из кризиса, и продолжительная поддержка необходима, чтобы бизнес держался на плаву».

Кириаку также надеется, что один положительный эффект пандемии закрепится. «Кризис показал, что местный бизнес объединяет: люди стараются посещать именно магазины по соседству, и мы все лучше узнаем наших клиентов. В конце концов, мы не просто продаем кофе – мы рады оказать нашим покупателям теплый прием».

Creative Gardens, Северная Ирландия

«Схема сохранения рабочих мест жизненно необходима во время локдауна»

В ноябре в более чем 2 тыс. британских садовых центрах появились рождественские гирлянды, мишура и эльфы. Праздничные украшения маркируют конец противоречивого года для садовых центров. Вынужденные на время закрыться весной, впоследствии они смогли быстро восстановиться, а летом продемонстрировали рост продаж на 60% (данные Horticultural Trade Association). «Карантинные будни вызвали больше интереса к продуктам для дома и сада», – говорит Филипп Гасс, финансовый директор семейного бизнеса Creative Gardens, владеющего тремя площадками в Северной Ирландии.

В то же время дела у кафе, принадлежащих компании, несмотря на всплеск продаж, идут, по словам Гасса, неважно. В середине октября власти Северной Ирландии объявили о четырехнедельном частичном локдауне и закрыли предприятия ресторанно-гостиничного сектора, разрешив им доставлять еду и работать навынос. В результате кафе Creative Gardens закрылись второй раз за год, но теперь компания может воспользоваться преимуществами продленной правительственной схемы сохранения рабочих мест. «Ненастная погода и темные вечера не способствуют наплыву людей в садовые центры, особенно если кафе и рестораны закрыты. – говорит Гасс. – Схема сохранения рабочих мест жизненно важна, пока действуют такие ограничения».

Еще один плюс – гибкость схемы: благодаря ей Creative Gardens может перебросить сохраненные кадры туда, где есть подъем потребительского спроса. «Мы можем использовать те кадры, которые нам необходимы, в тот момент, когда это нужно, не влияя на их право получать поддержку. – говорит Гасс. – Это означает, что мы можем сохранять штатные позиции, пока не сможем вернуть людей на работу; это особенно важно зимой и на Рождество».

Во время весеннего карантина Creative Gardens отправил практически весь свой штат из 190 человек в вынужденный оплачиваемый отпуск. Гасс считает, что схема позволила компании сохранить почти всех сотрудников. Он также уверен, что зимние экономические меры помогут стимулировать бизнес, основанный его матерью в 80-е годы.

«Мы планируем расширяться и не намерены дать COVID-19 шанс нам помешать, – рассказывает он. – Меры означают, что мы можем сохранить рабочие места и начать с того же места, где остановились, когда карантинные ограничения будут отозваны. Схема дает нам и сотрудникам кафе возможность не беспокоиться о будущем. Не представляю, что бы мы делали, если бы ее не ввели».

GearedApp, Эдинбург

«Мы можем воспользоваться схемой сохранения рабочих мест при необходимости»

Если коронавирус в чем-то нас убедил, так это в том, что неожиданности подстерегают на каждом шагу. И хотя многие небольшие компании демонстрируют доэпидемические показатели, само понимание того, что схема сохранения рабочих мест будет действовать до 31 марта 2021 года (правительство планирует рассмотреть вопрос о ее продлении в конце января), придает владельцам бизнеса уверенность на всю зиму, несмотря на возможные новые обстоятельства.

Эдинбургская компания GearedApp – один из 1,2 млн работодателей, воспользовавшихся первой схемой в этом году. К счастью, бизнес ПО-разработчика, который создает приложения и платформы для NHS и Awdis и таких НКО, как World Cup Foundation, снова идет в гору. Поэтому GearedApp не будет обращаться за правительственной поддержкой и отправлять в отпуск кого-либо из своих 14 сотрудников, хотя этот вариант возможен, если клиенты решат затянуть пояса.

«Хорошо понимать, что у нас есть эта опция, – говорит директор компании Лара Финдли, которая в 2013 году помогла основать фирму при Университете Нейпира (первым заказом GearedApp была разработка приложения для хоккейной команды Edinburgh Capitals). – Если начнется новый локдаун с более строгими ограничениями, бизнес-процессы замедлятся. У нас есть клиенты в ресторанно-гостиничной индустрии. Если их операции застопорятся, это отразится и на нас».

В марте было именно так. «Казалось, все замерло, – говорит Финдли. – Большинство бизнесов встали одновременно, и произошел огромный спад в притоке наличности. Один из наших крупнейших клиентов – платформа для ивентов, прекратившая работу на полпути к завершению проекта. Мы не знали, чем все это закончится».

Двоих сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск, и страхи начали утихать. «Возможность перевести на furlough двух штатных сотрудников (они вернулись в сентябре) очень нам помогла, потому что мы смогли создать резерв, – рассказывает Финдли. – Она также помогла нам оценить, какие ресурсы нам понадобятся на следующие несколько месяцев, и снова встать на ноги».

Новая схема предлагает гибкую систему отпусков, которая позволяет наемным работникам работать неполный день, при этом правительство выплачивает 80% зарплаты за неотработанные часы (до £2 500 в месяц). «Вернуть сотрудника на неполный рабочий день лучше, чем ничего, особенно когда задач накопилось множество», – считает Финдли.

В следующие несколько месяцев, по словам Финдли, GearedApp (которую она описывает как tech-for-good firm, то есть компанию, использующую технологии во имя социального прогресса) будет занята созданием решений, как помочь бизнесам снова встать на ноги в цифровом поле. Финдли убеждена, что эти клиенты могут преуспеть благодаря зимним экономическим мерам.

«Компании находились в состоянии неопределенности весь год – я рада, что их могут подстраховать, – говорит она. – Посмотрим, что произойдет после введения дальнейших карантинных мер. Приятно сознавать, что эти схемы доступны. Это шанс для нас, который может понадобиться».

Corgi, Уэльс

«Компании, которые смогут пережить кризис, станут сильнее»

Сorgi – премиальный бренд носков. Именно эти носки носят королева, принц Чарльз и такие звезды, как Дэниел Рэдклифф. Corgi популярны и в Уэльсе, и за его пределами. Тем не менее введение различных карантинных мер в Соединенном Королевстве сказывается на самой горячей поре для ретейлера, и управляющий директор Крис Джонс признает, что он ожидает ухудшения положения дел.

«Наш бизнес очень привязан к сезону: обычно у нас затишье весной, – говорит Джонс, имея в виду компанию в Амманфорде. – Но многие магазины (куда мы поставляем продукцию) сообщают, что выставят на продажу товар, закупленный прошлой весной и не проданный из-за закрытия. Мы ожидаем снижения числа заказов».

В компании Джонса работают порядка 60 квалифицированных работников, а с учетом неопределенности он полагается на схему сохранения рабочих мест, которая защитит и людей, и сам бизнес со 128-летней историей. «Это имеет огромное значение, – говорит он. – У нас впереди несколько непростых месяцев, а деньги от схемы означают, что нам не придется никого увольнять. Иначе мы потеряем специалистов, а мы не можем себе этого позволить».

На деле Джонс вместо того, чтобы поддаваться пессимизму, с уверенностью смотрит в будущее. «Есть пара нетронутых областей рынка, куда мы направим свои усилия. Я совершенно оптимистичен, – говорит он. – Людям не обойтись без носков, и, когда они станут чаще выходить из дома, я думаю, им снова понадобятся новые. А компании, которые смогут пережить кризис, станут сильнее».