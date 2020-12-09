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Job Retention Scheme

Job Retention Scheme
Фото: Лора Финдли, глава GearedApp

Расширенная схема сохранения рабочих мест, в которой могут участвовать и кофешопы, и IT-фирмы, направлена на поддержку малого бизнеса. Компании получают возможность избежать увольнений и выплачивать заплату сотрудникам, а также стимулировать приток наличности, когда спрос невелик,  подстраховав себя до весны.

Bean + Brew, Лондон

«Продление схемы очень важно для ресторанно-гостиничного бизнеса»

Во многих смыслах кофе и зима дополняют друг друга: согревающее волшебство напитка образует идеальную гармонию с пронизывающим до костей холодом. Но зима – это не просто повод для кофешопов добавить в меню новые сезонные вкусы вроде имбирного латте: обычно в холодные месяцы их выручка растет.

Однако уровень потребительской неопределенности вкупе с падением проходимости (все больше работников переходят на удаленку) заставляет многих владельцев кафе переживать по поводу будущего. «Зима обычно играет нам на руку, но, когда люди не ездят на работу, а карантин снижает потребительскую уверенность, я не уверена, станут ли они выходить из дома, чтобы купить чашку любимого напитка», – говорит Микаэла Кириаку, основательница и директор лондонского кофебара Bean + Brew.

Новости о продлении схемы сохранения рабочих мест, Job Retention Scheme (furloughing), до 31 марта 2021 года позволили Кириаку вздохнуть спокойно. «Теперь я смогу сохранить всех четырех своих сотрудников, – говорит она. – Да, эта схема предполагает затраты с нашей стороны, но они относительны в сравнении с зарплатами наших сотрудников. Это гораздо более доступно».

Новый пункт, представленный в схеме, означает, что все, кого сократили 23 сентября и после, смогут вернуться на работу и снова воспользоваться ее преимуществами. Благодаря пересмотренной схеме Кириаку, принявшая сложное решение о сокращении одной из сотрудниц в октябре, смогла вернуть ее обратно в штат. «Отмена сокращения означает, что я смогла сохранить все четыре рабочих места в этому году», – говорит она.

В момент объявления первого локдауна в марте Bean + Brew только отпраздновал свой первый день рождения. Кириаку вложила много усилий в открытие кофешопа, оставив корпоративную должность в налоговом отделе крупной бухгалтерской компании ради курсов бариста. Сознавать, что магазин закрывается на три месяца, было невыносимо, но продажи продолжились онлайн, а Кириаку и ее отец развозили кофе по Лондону. Кириаку также отправила своих сотрудников в оплачиваемый отпуск на это время, веря, что схема не подведет Bean + Brew и в другой раз.

«Мы уже отправляли людей в оплачиваемый отпуск на неполный день раньше, поэтому мы знаем, как это работает, – говорит предприниматель. – Это не только испробованный, но и эффективный метод, мы видим результат. Как хозяйка бизнеса, я спокойна, потому что вижу, что мои сотрудники защищены». Она также убеждена, что продление схемы поможет выжить и другим компаниям в ее отрасли: «Индустрия все еще не вышла из кризиса, и продолжительная поддержка необходима, чтобы бизнес держался на плаву».

Кириаку также надеется, что один положительный эффект пандемии закрепится. «Кризис показал, что местный бизнес объединяет: люди стараются посещать именно магазины по соседству, и мы все лучше узнаем наших клиентов. В конце концов, мы не просто продаем кофе – мы рады оказать нашим покупателям теплый прием».

 

Creative Gardens, Северная Ирландия

«Схема сохранения рабочих мест жизненно необходима во время локдауна»

В ноябре в более чем 2 тыс. британских садовых центрах появились рождественские гирлянды, мишура и эльфы. Праздничные украшения маркируют конец противоречивого года для садовых центров. Вынужденные на время закрыться весной, впоследствии они смогли быстро восстановиться, а летом продемонстрировали рост продаж на 60% (данные Horticultural Trade Association). «Карантинные будни вызвали больше интереса к продуктам для дома и сада», – говорит Филипп Гасс, финансовый директор семейного бизнеса Creative Gardens, владеющего тремя площадками в Северной Ирландии.

В то же время дела у кафе, принадлежащих компании, несмотря на всплеск продаж, идут, по словам Гасса, неважно. В середине октября власти Северной Ирландии объявили о четырехнедельном частичном локдауне и закрыли предприятия ресторанно-гостиничного сектора, разрешив им доставлять еду и работать навынос. В результате кафе Creative Gardens закрылись второй раз за год, но теперь компания может воспользоваться преимуществами продленной правительственной схемы сохранения рабочих мест. «Ненастная погода и темные вечера не способствуют наплыву людей в садовые центры, особенно если кафе и рестораны закрыты. – говорит Гасс. – Схема сохранения рабочих мест жизненно важна, пока действуют такие ограничения».

Еще один плюс – гибкость схемы: благодаря ей Creative Gardens может перебросить сохраненные кадры туда, где есть подъем потребительского спроса. «Мы можем использовать те кадры, которые нам необходимы, в тот момент, когда это нужно, не влияя на их право получать поддержку. – говорит Гасс. – Это означает, что мы можем сохранять штатные позиции, пока не сможем вернуть людей на работу; это особенно важно зимой и на Рождество».

Во время весеннего карантина Creative Gardens отправил практически весь свой штат из 190 человек в вынужденный оплачиваемый отпуск. Гасс считает, что схема позволила компании сохранить почти всех сотрудников. Он также уверен, что зимние экономические меры помогут стимулировать бизнес, основанный его матерью в 80-е годы.

«Мы планируем расширяться и не намерены дать COVID-19 шанс нам помешать, – рассказывает он. – Меры означают, что мы можем сохранить рабочие места и начать с того же места, где остановились, когда карантинные ограничения будут отозваны. Схема дает нам и сотрудникам кафе возможность не беспокоиться о будущем. Не представляю, что бы мы делали, если бы ее не ввели».

GearedApp, Эдинбург

«Мы можем воспользоваться схемой сохранения рабочих мест при необходимости»

Если коронавирус в чем-то нас убедил, так это в том, что неожиданности подстерегают на каждом шагу. И хотя многие небольшие компании демонстрируют доэпидемические показатели, само понимание того, что схема сохранения рабочих мест будет действовать до 31 марта 2021 года (правительство планирует рассмотреть вопрос о ее продлении в конце января), придает владельцам бизнеса уверенность на всю зиму, несмотря на возможные новые обстоятельства.

Эдинбургская компания GearedApp – один из 1,2 млн работодателей, воспользовавшихся первой схемой в этом году. К счастью, бизнес ПО-разработчика, который создает приложения и платформы для NHS и Awdis и таких НКО, как World Cup Foundation, снова идет в гору. Поэтому GearedApp не будет обращаться за правительственной поддержкой и отправлять в отпуск кого-либо из своих 14 сотрудников, хотя этот вариант возможен, если клиенты решат затянуть пояса.

«Хорошо понимать, что у нас есть эта опция, – говорит директор компании Лара Финдли, которая в 2013 году помогла основать фирму при Университете Нейпира (первым заказом GearedApp была разработка приложения для хоккейной команды Edinburgh Capitals). – Если начнется новый локдаун с более строгими ограничениями, бизнес-процессы замедлятся. У нас есть клиенты в ресторанно-гостиничной индустрии. Если их операции застопорятся, это отразится и на нас».

В марте было именно так. «Казалось, все замерло, – говорит Финдли. – Большинство бизнесов встали одновременно, и произошел огромный спад в притоке наличности. Один из наших крупнейших клиентов – платформа для ивентов, прекратившая работу на полпути к завершению проекта. Мы не знали, чем все это закончится».

Двоих сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск, и страхи начали утихать. «Возможность перевести на furlough двух штатных сотрудников (они вернулись в сентябре) очень нам помогла, потому что мы смогли создать резерв, – рассказывает Финдли. – Она также помогла нам оценить, какие ресурсы нам понадобятся на следующие несколько месяцев, и снова встать на ноги».

Новая схема предлагает гибкую систему отпусков, которая позволяет наемным работникам работать неполный день, при этом правительство выплачивает 80% зарплаты за неотработанные часы (до £2 500 в месяц). «Вернуть сотрудника на неполный рабочий день лучше, чем ничего, особенно когда задач накопилось множество», – считает Финдли.

В следующие несколько месяцев, по словам Финдли, GearedApp (которую она описывает как tech-for-good firm, то есть компанию, использующую технологии во имя социального прогресса) будет занята созданием решений, как помочь бизнесам снова встать на ноги в цифровом поле. Финдли убеждена, что эти клиенты могут преуспеть благодаря зимним экономическим мерам.

«Компании находились в состоянии неопределенности весь год – я рада, что их могут подстраховать, – говорит она. – Посмотрим, что произойдет после введения дальнейших карантинных мер. Приятно сознавать, что эти схемы доступны. Это шанс для нас, который может понадобиться».

Corgi, Уэльс

«Компании, которые смогут пережить кризис, станут сильнее»

Сorgi премиальный бренд носков. Именно эти носки носят королева, принц Чарльз и такие звезды, как Дэниел Рэдклифф. Corgi популярны и в Уэльсе, и за его пределами. Тем не менее введение различных карантинных мер в Соединенном Королевстве сказывается на самой горячей поре для ретейлера, и управляющий директор Крис Джонс признает, что он ожидает ухудшения положения дел.

«Наш бизнес очень привязан к сезону: обычно у нас затишье весной, – говорит Джонс, имея в виду компанию в Амманфорде. – Но многие магазины (куда мы поставляем продукцию) сообщают, что выставят на продажу товар, закупленный прошлой весной и не проданный из-за закрытия. Мы ожидаем снижения числа заказов».

В компании Джонса работают порядка 60 квалифицированных работников, а с учетом неопределенности он полагается на схему сохранения рабочих мест, которая защитит и людей, и сам бизнес со 128-летней историей. «Это имеет огромное значение, – говорит он. – У нас впереди несколько непростых месяцев, а деньги от схемы означают, что нам не придется никого увольнять. Иначе мы потеряем специалистов, а мы не можем себе этого позволить».

На деле Джонс вместо того, чтобы поддаваться пессимизму, с уверенностью смотрит в будущее. «Есть пара нетронутых областей рынка, куда мы направим свои усилия. Я совершенно оптимистичен, – говорит он. – Людям не обойтись без носков, и, когда они станут чаще выходить из дома, я думаю, им снова понадобятся новые. А компании, которые смогут пережить кризис, станут сильнее».

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