«Коронавирус создал для нас момент истины»

Пандемия, изоляция и локдауны сегодня эквивалентны безработице, нищете, многочисленным случаям банкротства и финансового мошенничества. Как пандемия повлияла на сферу этики и как трансформировала корпоративную культуру? Почему именно ношение масок вызывает у людей агрессию? Какие болевые точки в бизнесе, работе и семье вскрыл COVID-19? Рассказывает София Азизян, эксперт по кадровой политике, партнер в аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young.

– Увеличение количества случаев финансового мошенничества, особенно связанного с IP-телефонией, – это общемировая тенденция?

– Да, это мировой тренд, связанный, среди прочего, с тем, что многие люди перешли на удаленку. Ведь дома они работают в ИТ-системах, которые, возможно, защищены и зашифрованы недостаточно хорошо. Большие вопросы к платформе Zoom.

Также сотрудники пересылают деловую почту по открытым каналам связи, например с личной почты. Если человек работает из дома или в коворкинге, вероятность того, что хакеры вклинятся в трафик или взломают пароль (а как правило, он всегда довольно простой) и зайдут в вашу систему, гораздо выше. Например, нашим сотрудникам компания не рекомендует работать и открывать секретные файлы на гостиничном Wi-Fi, существует запрет использовать личную почту для передачи информации, которая относится к рабочим вопросам.

Кроме того, сегодня получить персональную информацию стало значительно проще, достаточно воспользоваться страницей в соцсетях. А когда вам звонит человек и называет ваши персональные данные: дату рождения, отчество, – то у вас складывается мнение, что звонят из какой-либо организации. Есть случаи, когда называют номер банковской карты, кодовое слово – но здесь явно есть какой-то инсайд со стороны банков (от бывших или действующих сотрудников) либо, что тоже нельзя исключать, это хорошая работа хакеров. Сейчас участились ситуации, когда мошенники умудряются снимать большие суммы даже со счетов ушлых бизнесменов.

– После пандемии офлайн вернется полностью или начавшаяся трансформация корпоративной культуры необратима?

– Онлайн останется. Причина – экономический кризис, который вынуждает компании максимально сокращать затраты, а аренда офиса – достаточно существенный расход, поэтому оптимизация рабочего пространства явно будет. Проведу аналогию с нашими офисами в Лондоне и Нью-Йорке, где дорогая аренда. Они давно отправили сотрудников работать из дома и держали площади меньшего размера, чем, скажем, мы могли себе позволить какое-то время назад. Они оптимизировали расходы. Сотрудники приходили в офис или для коллективных рабочих встреч, или для нетворкинга, например тимбилдингов.

Я думаю, что сотрудники будут работать по гибкому графику, но когда пандемия закончится и появится возможность вернуться в офисы, то командная работа будет однозначно происходить вживую. Корпоративная культура трансформируется.

Я не могу сказать, что становится хуже; наоборот, гибкий график позволяет не стоять в пробках по дороге в офис и дает возможность жить за городом, самостоятельно распределять время на работу, семью, занятия спортом – плюсов много.

– Отношение к маскам – почему этот атрибут стал яблоком раздора?

– Я предполагаю, что отторжение вызывают ограничения. И англичане, и американцы бастовали все-таки против ограничений и изоляции. К тому же есть пример Швеции. С одной стороны, насколько их модель эффективна, покажет время, с другой – коллапса в стране не произошло, смертность сейчас в сравнении с другими государствами ненамного больше.

Люди смотрят на Швецию и понимают: какой смысл им проходить через все эти ограничения, когда у них рушится бизнес, они теряют работу? А маски – просто то, на что они могут направить свой гнев несогласных, определенный атрибут, вызывающий агрессию. Как маленький ребенок бьет свою игрушку, если нет другого способа показать протест.

В азиатских странах, где маски сразу прижились, люди носили их и до пандемии (если приболели или в сезон гриппа, ОРВИ), и никто против них не бастовал. Лично мне несложно надеть маску в помещении. Я читала исследования и британских, и австралийских ученых: никакого закрытия доступа кислорода не происходит и нет переизбытка СО2. Врачи всю жизнь так работают, хирурги оперируют в масках по десять часов и не задыхаются. Это скорее психологический аспект.

Кроме этого, мне кажется, что такой сильный протест обусловлен еще и фактором ограничения свободы: камеры, слежка – теория заговора. Люди боятся, что теперь про них все известно, а государства или недобросовестные люди будут этим пользоваться. Наверное, отчасти их опасения справедливы. Такие риски потенциально есть, но тем не менее риски заражения при контакте с вирусом высоки, поэтому я за соблюдение медицинских рекомендаций.

– Насколько правомерно увольнять людей за снижение эффективности в режиме удаленки и не выплачивать деньги при сокращении?

– Совершенно неправомерно, особенно если речь о людях с маленькими детьми.

Я не сталкивалась с большим количеством случаев, когда увольняли бы за снижение эффективности. Увольнения в большей степени обусловлены упадком бизнеса в целом. Многие представители малого и среднего бизнеса, которых я знаю, продавали личные активы, чтобы выплачивать хотя бы минимальные зарплаты сотрудникам. Они пытались свою команду сохранить. Это с одной стороны. С другой – в моей команде есть сотрудники и с маленькими детьми, и с пожилыми родителями, и на тех сотрудников, которые изначально дисциплинированны и ответственны, пандемия и переход на удаленку не повлияли. А сотрудники, которые не были ответственными и дисциплинированными, естественно, потеряли эффективность, потому что сейчас трудно скрыть некомпетентность и выйти в лидеры за счет кого-то другого.

Я предполагаю, что были и совершенно несправедливые увольнения, когда недобросовестные руководители просто воспользовались общей ситуацией. Но в дальнейшем такие действия отразятся на их репутации, потому что сегодня, в эпоху соцсетей, работодателю будет трудно скрыть факты неправомерного поведения. Оправданием в данной ситуации может служить только банкротство и ликвидация компании.

В таких странах, как Германия или Франция, где очень сильные профсоюзы, незаконное увольнение просто невозможно. А в США и Англии, где не так сильна поддержка профсоюзов и само законодательство скорее на стороне работодателя, увольнять людей проще.

Еще важный момент – это низкая юридическая подкованность населения. Многие люди, не заботясь о будущем, часто не уделяют должного внимания оформлению трудовых договоров, которые необходимо читать очень внимательно. Если вы не в состоянии разобраться самостоятельно, нужно привлекать юристов, чтобы в дальнейшем не оказаться в ситуации, когда с вами поступают не в рамках трудового законодательства, а вы не можете ничего доказать.

Мне кажется, что пандемия стала неким триггером и выявила все слабые звенья и в работе, и в личной жизни, и в здоровье. Ведь когда люди живут с верой, что всегда наступит завтра, будут деньги и хлеб, то у них стратегия стрекозы из известной басни. А тут вдруг наступает форс-мажорная ситуация, когда надо экономить и жить по средствам, правильно оформлять договорные отношения, пересматривать внутрисемейные связи и выстраивать их таким образом, чтобы рядом был человек, способный поддержать и в горе, и в радости. Возможно, в дальнейшем нам эти знания будут полезны – такой момент истины! Конечно, лучше было бы все это узнать другим способом, но вот такой получился этот високосный год, и нам ничего не остается, кроме как меняться в условиях нестабильности.

Беседовала Елена Неделя