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Королевский монетный двор запустил в космос монету с Дэвидом Боуи

Королевский монетный двор запустил в космос монету с Дэвидом Боуи
Фото:twitter.com/RoyalMintUK

Теперь ее разыграют в качестве приза среди поклонников музыканта

Королевский монетный двор выпустил третью монету в серии «Музыкальные легенды», посвященную Дэвиду Боуи и его знаменитому альбому «Space Oddity». Пластинка вышла в Великобритании за пять дней до запуска космического корабля Apollo 11 в июле 1969 года и заняла пятое место в чартах.

Чтобы отдать дань памяти музыканту, одну из монет запустили в космос, пишет The Guardian. Ее подняли с помощью специального зонда на высоту 35 656 метров, где она пробыла 45 минут. Теперь монету разыграют в качестве приза среди поклонников музыканта. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальной странице организации в «Фейсбуке».

На сайте монетного двора можно найти несколько вариантов монет с музыкантом – от обычной пятифунтовой стоимостью £13 до килограммовой золотной монеты «пруф» номиналом £1 тыс. и весом 1 кг. Стоимость последней составляет £72 195!

«Музыка Дэвида Боуи вдохновляла поколения музыкантов, и мы надеемся, что эта памятная монета будет оценена поклонниками по всему миру», – рассказала глава отдела по выпуску памятных монет Клэр Макленнан. Ранее в серии «Музыкальные легенды» были выпущены монеты с группой Queen и Элтоном Джоном.

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