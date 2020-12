Королевский монетный двор запустил в космос монету с Дэвидом Боуи

Королевский монетный двор выпустил третью монету в серии «Музыкальные легенды», посвященную Дэвиду Боуи и его знаменитому альбому «Space Oddity». Пластинка вышла в Великобритании за пять дней до запуска космического корабля Apollo 11 в июле 1969 года и заняла пятое место в чартах.

Чтобы отдать дань памяти музыканту, одну из монет запустили в космос, пишет The Guardian. Ее подняли с помощью специального зонда на высоту 35 656 метров, где она пробыла 45 минут. Теперь монету разыграют в качестве приза среди поклонников музыканта. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальной странице организации в «Фейсбуке».

There was only one way to launch the commemorative coin celebrating @DavidBowieReal's intergalactic legacy and career – by sending the first UK coin into space! Discover a coin for a British music legend that is out of this world – literally!: https://t.co/Bk5aGLGvum pic.twitter.com/pUkbsmAQeO

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) December 7, 2020