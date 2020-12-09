Покупка недвижимости: шаг за шагом

Как правильно выбрать нотариуса?
Почему его роль очень важна
Нотариус – это специалист, который будет оформлять сделку с вашей стороны.
В отличие от привычной нам процедуры, когда обе стороны оформляют сделку у одного нотариуса, в Великобритании и продавец, и покупатель каждый нанимает собственного нотариуса. Нотариусы проводят сделку по передаче права владения на недвижимость и/или на землю от продавца к покупателю и обеспечивают оплату покупки. Ваш нотариус будет отправлять специальные запросы в различные инстанции о самой недвижимости, окружающей ее территории, о каких-либо спорах и проблемах, экологической обстановке, перспективах развития района и так далее.
Выбрать своего нотариуса нужно уже на стадии предложения продавцу (offer). После того, как агентство сообщает вам, что продавец принял ваше предложение, вы должны предоставить агентству контактные данные своего нотариуса.
Основные запросы, которые нотариус должен сделать
Запрос в муниципалитет (local authority): есть ли какие-то планы по изменению территории в прилегающем районе, к примеру, не будет ли в скором времени через ваш сад проходить новая автомобильная трасса или не изменится ли вид из вашего окна из-за того, что перед окнами будет построен какой-то объект.
Проверка titleregister и titleplan в Земельном кадастре (Land Registry) – официальных документов, подтверждающих права продавца на эту недвижимость.
Экологическая проверка (environmental search) показывает возможность затопления (flood risks). Вы получите карту, на которой будут показаны границы затопления окружающей территории за последнюю сотню лет, а также отмечены действующие и закрытые за последние 70-100 лет бытовые и промышленные свалки.
Запрос в службу водоснабжения (water authority): как дом обеспечивается водой и канализационной системой и какие есть ограничения в связи с этим на строительные работы в доме и вокруг него.
Геологические запросы в зависимости от специфики местности (угольные шахты, выход радонового газа и т.п).
Исторические запросы: не были ли в прошлом наложены какие-то ограничения на использование здания и земли.
Сколько стоит
Стоимость услуг нотариуса складывается из двух частей:
непосредственно гонорар самого нотариуса – примерно £500-1500 в зависимости от цены, типа, возраста и местонахождения недвижимости и количества человек, на которых оформляется покупка;
стоимость запросов, которые нотариус оплачивает сторонним организациям (£250-400).
Если вы покупаете недвижимость в ипотеку (mortgage), то важно также, чтобы нотариус был одобрен вашим кредитным учреждением.
Лайфхак: лучший вариант для покупателя – когда нотариус берет оплату за услуги после совершения сделки. Такой вариант дает покупателю возможность сэкономить деньги, если сделка вдруг сорвется, и стимулирует нотариуса закрыть сделку быстрее.
Основные рекомендации по выбору нотариуса:
– в компании должно работать не менее четырех нотариусов. В случае если ваш нотариус заболеет, уволится или уйдет в отпуск, оформление вашей покупки обеспечат его коллеги;
– у вас должен быть доступ к онлайн-кабинету, где вы будете видеть, какие документы получены, какие запросы отправлены и как продвигается оформление сделки;
– проверьте наличие положительных отзывов о вашем нотариусе на независимых ресурсах от тех, кто уже воспользовался услугами этого специалиста.
Выбор нотариуса – это очень ответственный момент. От качественной работы нотариуса зачастую зависит, состоится ли сделка вообще. Чем быстрее и качественнее нотариус выполнит свою работу, тем больше у вас шансов на благополучное завершение сделки. Поэтому подойдите к этому вопросу максимально серьезно.
Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс, а также затраты денег и времени, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, email, встретиться в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.
Звоните: 01304268934, 07852829016 или заполните форму на сайте www.YourMortgageAdvisor.info
Фото: 123rf.com
1 Comment
Игорь17.11.2017, 16:42
Необязательно для сделки нанимать нотариуса. Многие солиситоры и акредитированные конвеянсеры этим занимаются. Нотариус, как и солиситор, защищенный законом титул, называясь которым, но не являясь таковым, можно угодить за решетку. Поэтому не надо всех, кто проводит сделки по недвижимости называть нотариусом 🙂REPLY