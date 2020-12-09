Покупка недвижимости: шаг за шагом

Выбрать своего нотариуса нужно уже на стадии предложения продавцу (offer). После того, как агентство сообщает вам, что продавец принял ваше предложение, вы должны предоставить агентству контактные данные своего нотариуса.

Основные запросы, которые нотариус должен сделать

Запрос в муниципалитет (local authority): есть ли какие-то планы по изменению территории в прилегающем районе, к примеру, не будет ли в скором времени через ваш сад проходить новая автомобильная трасса или не изменится ли вид из вашего окна из-за того, что перед окнами будет построен какой-то объект.

Проверка titleregister и titleplan в Земельном кадастре (Land Registry) – официальных документов, подтверждающих права продавца на эту недвижимость.

Экологическая проверка (environmental search) показывает возможность затопления (flood risks). Вы получите карту, на которой будут показаны границы затопления окружающей территории за последнюю сотню лет, а также отмечены действующие и закрытые за последние 70-100 лет бытовые и промышленные свалки.

Запрос в службу водоснабжения (water authority): как дом обеспечивается водой и канализационной системой и какие есть ограничения в связи с этим на строительные работы в доме и вокруг него.

Геологические запросы в зависимости от специфики местности (угольные шахты, выход радонового газа и т.п).

Исторические запросы: не были ли в прошлом наложены какие-то ограничения на использование здания и земли.

Сколько стоит

Стоимость услуг нотариуса складывается из двух частей:

непосредственно гонорар самого нотариуса – примерно £500-1500 в зависимости от цены, типа, возраста и местонахождения недвижимости и количества человек, на которых оформляется покупка;

стоимость запросов, которые нотариус оплачивает сторонним организациям (£250-400).

Если вы покупаете недвижимость в ипотеку (mortgage), то важно также, чтобы нотариус был одобрен вашим кредитным учреждением.

Лайфхак: лучший вариант для покупателя – когда нотариус берет оплату за услуги после совершения сделки. Такой вариант дает покупателю возможность сэкономить деньги, если сделка вдруг сорвется, и стимулирует нотариуса закрыть сделку быстрее.

Основные рекомендации по выбору нотариуса: