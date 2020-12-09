Trade unions: как устроены британские профсоюзы

Что вам вспоминается при слове «профсоюз»? Молодежь, скорее всего, пожмет плечами, а читатели чуть постарше припомнят профсоюзных лидеров советских времен – лощеных, болтливых и насквозь пропарткомовских. Увы, в ту пору профсоюзы были скорее карательным органом, нежели чем-то еще. В любом случае у большинства выходцев с постсоветского пространства они ассоциируются с чем угодно, но только не с защитой прав трудящихся. А ведь создавались они именно с этой целью, и в Британии профсоюзы до сих пор стоят на страже интересов наемных работников.

Пролетарии, объединяйтесь!

В Англии trade unions легализовали в 1824 году – до тех пор любые попытки организованно надавить на работодателя считались подстрекательством к беспорядкам и карались по всей строгости уголовного законодательства. Родились они на волне расцветшей в XVIII веке пышным цветом индустриальной революции, когда рабочих стало настолько много, что они сформировали отдельный класс. Класс этот был готов бороться за свои права, и с его желанием пришлось считаться.

Со временем сила профсоюзов достигла такого уровня, что на их основе родилась мощная политическая партия – предок современной Лейбористской партии. Общество к этой идее относилось по-разному, но в начале XX века в России произошла революция, и владельцы предприятий примирились с наличием профсоюзов окончательно, решив, что в выборе между переговорами и революцией первенство однозначно за переговорами.

Профессиональные союзы менялись с течением времени: слабели и разрастались, распадались на профэлиту и простых рабочих и объединялись снова, – но они существуют до сих пор и активно влияют на общество. Именно они организуют большую часть забастовок, к их же заслугам можно причислить отмену многих крупных сокращений штата.

Сейчас в Британии в профсоюзах состоят 6 млн человек.

Что же такое профсоюз?

Для тех читателей, кто не застал советскую власть, напомним, что профсоюз (профессиональный союз) – это добровольное объединение работников одной профессии, созданное ими для защиты трудовых прав. Есть профсоюзы учителей, медицинских работников, работников железной дороги и т. д.

В СССР их создание регулировалось государством, и в каждой отрасли был только один профсоюз. В Великобритании же объединение в trade union – дело открытое и добровольное, поэтому в отрасли может быть не один профсоюз, а сколько угодно много. Особенно часто отдельные союзы заключают те работники, чья трудовая деятельность отличается от средней по отрасли, скажем шоферы-дальнобойщики предпочитают вступать не в общий профсоюз профессиональных водителей, а в свой собственный, отдельный.

Соответственно, профсоюз в Британии можно выбрать. Сделать это можно в интернете, просто задав в «Гугле» запрос «trade unions профессия (написать нужную)». Ну а чтобы вступить в профсоюз, достаточно заполнить анкету в онлайне и заплатить членские взносы. При желании можно вступить и в несколько сразу. Так, работники предприятий, где работают два мощных союза одновременно, часто вступают в оба, и по результатам их переговоров с работодателями присоединяются на выходе к тому из них, кто сумел выторговать лучшие условия.

Для чего вступают в профсоюз?

В современной Британии у trade unions четыре основные задачи: ведение переговоров с нанимателями об оплате и условиях труда от лица работников; представление интересов работников во время обсуждения больших изменений в работе предприятий (массовых сокращений, перевода производства в другое место и т. д.); разрешение конфликтов между работником и нанимателем; предоставление сопровождения и защиты работникам на дисциплинарных и конфликтных слушаниях.

Таким образом, в Британии профсоюз – организация, которая во всех сомнительных случаях ведет переговоры с нанимателем от лица рабочих. Обычно союз представляет интересы не только своих членов, но и всех прочих работников предприятия и добивается отмены сокращений или изменения условий труда для всех.

При этом если на предприятии оказалось несколько профсоюзов сразу, они могут вести переговоры с администрацией отдельно друг от друга и договориться с нею чуть-чуть по разному или объединиться и выступить единым фронтом. Интересы не состоящего в trade unions персонала защищает в таких случаях самый крупный из них.

Как организуются протесты?

Иногда бывает, что на время переговоров предприятие или организация перестает работать – начинается забастовка (strike), если остановка организована работниками, или временное закрытие (lock-out), когда работодатель сам закрывает предприятие, что называется, до выяснения.

Устроить забастовку профсоюз может только после всеобщего голосования его членов, при этом за ее начало должно проголосовать большинство. При закрытии выбор не предоставляется, а вот в забастовке можно не участвовать, если вы не считаете нужным это делать, и профсоюз не имеет права как-то вас ущемлять по этому поводу или отказывать вам в помощи.

Единственная вещь, которую однозначно запрещает в данной сфере закон, – борьба за чужие права. В СССР разнообразные митинги в поддержку были очень распространены и обязательны для посещения и на предприятиях, и в организациях, а вот в Британии дело обстоит иначе. Здесь есть понятие secondary actions – так называют забастовки или митинги в поддержку работников другого предприятия. Они полностью запрещены, конфликтным путем можно решать только свои собственные трудовые проблемы со своим нанимателем на своем рабочем месте. Если у вас нет той проблемы, за решение которой борются работники соседнего производства, значит, нет и оправдания для участия в силовых акциях. Присоединяться к чужой борьбе здесь нельзя.

Зачем профсоюз отдельному работнику?

Профсоюз – это организация, куда можно пожаловаться на своего работодателя. Более того, если дело дойдет до конфликтной комиссии или дисциплинарного слушания, профсоюз предоставит вам сопровождающего, который будет защищать ваши интересы, а если нужно, то и вести от вашего лица переговоры. При этом нужно твердо понимать, что представитель профсоюза не адвокат и разваливать направленное против вас дисциплинарное взыскание не будет.

Если правы не вы, а работодатель, профсоюз, в отличие от наемного юриста, однозначно встанет на сторону работодателя. Но если вы были правы, а представитель вас «утопил», вместо того чтобы помочь, то и на него, и на приславший его союз можно (и нужно) жаловаться. Для этого существует специальная структура, которая занимается сертификацией деятельности профсоюзов, и если какой-то из них чересчур увлекся сохранением хороших отношений с нанимателем в ущерб работникам, то его быстро призовут к порядку.

Как получить защиту?

Нужно обратиться со своим вопросом к официальному представителю союза. Полностью эта позиция именуется trade union representative, кратко – rep. Его контакты вам выдадут при вступлении. Если вдруг не выдали, то на больших производствах контакты представителя профсоюза всегда указаны на официальном сайте предприятия в той части, которая предназначена для работников, да и сам представитель обычно работает на этом же предприятии. А вот тем, кто трудится в малом бизнесе, придется искать контакты представителя через сайт своего профсоюза.

Ваши права

Каждый работник имеет право вступать или не вступать в trade union, выбрать любой профсоюз по своему вкусу, вступить в какое угодно их количество одновременно и покинуть их в любую минуту по своему желанию.

Работодатель не имеет права отказывать кому-то в приеме на работу из-за членства в профсоюзе или уволить за вступление туда. Также он не может требовать от работников покинуть trade union или вступить в один определенный союз, с которым у работодателя уже есть договоренность.

Подготовила Елена Чернявская