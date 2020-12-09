Ученые призывают ужесточить ограничения в Лондоне до третьего уровня

Количество зараженных в столице продолжает расти

Количество зараженных коронавирусом в Лондоне продолжает расти, пишет The Guardian. По данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), с 26 ноября по 2 декабря COVID-19 выявили у 15 тыс. человек.

Таким образом уровень инфицирования в столице поднялся до 170 случаев на 100 тыс. человек, хотя за неделю до этого показатель составлял всего 156 случаев. В отдельных боро Лондона он поднялся еще выше – так, в Баркинге и Дагенеме было зафиксировано 299 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. человек.

В 20 из 32 боро уровень инфицирования значительно превышает средний по Англии показатель в 149 случаев заболевания на 100 тыс. человек.

Это значит, что эпидемиологическая ситуация в Лондоне хуже, чем в районах Англии, где действует третий уровень ограничений. Например, в Бристоле сейчас на 100 тыс. человек приходится 141 заболевший.

Ученые призывают ужесточить коронавирусные ограничения в столице в ближайшие дни, не дожидаясь 16 декабря. Именно в этот день правительство должно оценить действие ограничений по стране.

«Правительству необходимо принять решение в ближайшие два дня, иначе уровень смертности резко повысится прямо в период рождественских празднований», – утверждает бывший региональный директор PHE профессор Джон Эштон. С ним солидарны члены Независимой научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) Габриэль Скалли и Кристина Пейджел.