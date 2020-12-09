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Вакцина компании Pfizer вызвала аллергическую реакцию у двух работников NHS

Вакцина компании Pfizer вызвала аллергическую реакцию у двух работников NHS
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Людям с сильной аллергией на лекарства или еду стоит воздержаться от прививки

Людям с сильной аллергией на лекарства или еду стоит воздержаться от вакцинации, предупредило сегодня Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech вызвала аллергическую реакцию у двух сотрудников NHS; обоим поставили прививку 8 декабря, пишет BBC.

Предполагается, что это была анафилактоидная реакция на препарат, которая, как правило, включает в себя кожную сыпь, одышку, а иногда и снижение артериального давления. У обоих вакцинированных медработников имеется сильная аллергия, но не сообщается, на что именно. Сейчас они оба в порядке, говорят врачи.

Медицинский директор NHS England Стивен Поуис заявил, что такое может случиться с любой вакциной. «Тот факт, что мы оперативно узнали об аллергической реакции и получили предупреждение от регулятора, показывает, что система мониторинга работает хорошо», – добавил профессор Питер Опеншоу, эксперт по иммунологии из Имперского колледжа Лондона.

8 декабря в Великобритании стартовала массовая вакцинация населения препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Регулятор MHRA готовится в ближайщее время одобрить вакцину, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

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