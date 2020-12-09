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Вакцинация нации

Вакцинация нации
Фото:Дизайн Angliya.com

                  Анастасия Яковлева

Во вторник, 8 декабря, в Великобритании стартовала всеобщая иммунизация населения против коронавируса. Туманный Альбион стал первым в мире государством, одобрившим всеобщее введение вакцины против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Напомним, что с начала пандемии в Британии заболели коронавирусом более 1,6 млн человек, из них 60 тыс. умерли.

И вот уже на этой неделе у граждан появилась надежда – пятьдесят больниц в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии начали вакцинацию. Как будет проходить беспрецедентная для страны акция, за которой следит весь мир, и кто может рассчитывать на прививку?

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Чужая вакцина

По результатам исследований, проведенных британским регулятором MHRA, вакцина Pfizer и BioNTech считается эффективной на 95%. Время, за которое она была создана и разрешена к массовому внедрению, – всего десять месяцев. Для любой вакцины это рекорд: обычно подобные препараты проходят путь до массового назначения около десяти лет.

Созданный фармацевтами Pfizer и BioNTech препарат относится к новому типу вакцин mRNA и содержит в своей основе фрагмент генетического кода вируса COVID-19. В клинических испытаниях вакцины участвовали добровольцы из шести стран: США, Германии, Бразилии, Аргентины, ЮАР и Турции, – при этом 42% из них имели разное этническое происхождение. Возраст добровольцев – от 16 до 85 лет, а с октября по разрешению FDA привлекли и подростков от 12 до 16 лет. Среди участников были люди с серьезными хроническими заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатит В и С.

В рамках исследований, в которых приняли участие более 40 тыс. человек, делали два укола: сначала один, а через три недели второй. Серьезных побочных эффектов у добровольцев, получивших вакцину, не было, лишь 2% отметили легкую мигрень и усталость.

Степень эффективности 95% оценивалась в результате следующих расчетов: всего 170 участников испытаний заразились COVID-19, при этом вакцинированы были лишь 8 из них, остальные получили плацебо. Иммунитет к вирусу формируется через 7 дней после второго укола либо через 12 дней после первого в случае собственного сильного иммунитета.

Массовое производство вакцины наладят в Бельгии. Так как вакцину необходимо хранить при температуре −70°С, для транспортировки будут использоваться специальные ящики с брикетами сухого льда. Полученные дозы можно будет хранить в холодильнике максимум 5 дней.

На родине изобретателей вакцины ее пока не одобрили для массового использования. Получается, что Великобритания первой из стран западного мира закупила и сертифицировала вакцину, созданную в США и Германии и производимую в Бельгии. К слову, вакцина, которая была изобретена британскими учеными из Оксфорда, одобрения в стране пока не получила. Как отметил министр образования Гэвин Уильямсон, вакцина Pfizer и BioNTech была одобрена в Великобритании так быстро только потому, что британский регулятор (MHRA) «намного лучше» аналогичного органа в странах разработчиков и производителей препарата.

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До востребования

То, что начавшаяся вакцинация будет самой масштабной в истории страны, заявил глава Национальной системы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс.

Великобритания заказала 40 млн доз для 20 млн человек. Но кто же получит вакцину в первую очередь? Ею обеспечат престарелых людей и медиков, входящих в группу риска, поскольку они быстрее других могут заразиться коронавирусом. Также правительство ожидает в ближайшее время поступления еще около 800 тыс. доз, о чем сообщил ВВС министр бизнеса Великобритании Алок Шарма. «Самая первая партия вакцины уже находится в Великобритании, а к концу года объем поставок еще будет увеличен», – сказал он.

Такими темпами в ближайшие месяцы вакцинируют большую часть жителей Великобритании. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок отметил в своем «Твиттере» (его слова приводит ВВС): «При таком развитии событий весной, с Пасхи, жизнь начнет налаживаться и уже следующее лето будет нас радовать». День начала всеобщей иммунизации министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал «днем победы».

«Знать, что мы первые в мире получим вакцину, просто потрясающе», – сказала Луиза Кофлан, главный фармацевт Croydon Health Services NHS Trust. Помимо пятидесяти больниц, вакцинировать граждан будут также в конференц-залах и бизнес-центрах – сейчас в стране заканчивается обустройство объектов под эти нужды.

Единственное, что, по мнению медиков, может омрачить иммунизацию, – это то, что вакцина может потерять эффективность при частых транспортировках. Для вакцины предусмотрены специфические условия хранения. Например, ее можно перевозить куда-либо только четыре раза, и это, в свою очередь, усложняет ее доставку к домам престарелых. Сначала препарат будет перевозиться с завода Pfizer в Бельгии на британские склады, а оттуда – в больницы.

Появление вакцины, предупреждают медики, вовсе не означает, что опасность миновала. Остаются обязательными соблюдение дистанции, маски и изоляция при наличии симптомов заболевания.

Утраченное доверие

Еще весной более 70% британцев были уверены в том, что правительство отлично справляется с обрушившейся на мир напастью в виде пандемии. Однако уже в ноябре уровень доверия населения к властям сократился вдвое. Для сравнения: в Германии этот показатель не опускался ниже 60%. В такой ситуации, утверждают аналитики, быстрая сертификация препарата и разрешение на массовую вакцинацию – то, что может помочь властям вернуть доверие населения.

Сокращение поставок

У компании Pfizer возникли проблемы с поставками сырья на ранних этапах, поэтому вместо запланированных 100 млн доз до конца года она сможет отгрузить только 50 млн. «Расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось», – заявила представитель компании. Она добавила, что и результаты клинического испытания вакцины стали доступны несколько позже, чем планировалось.

Объемы выпуска в 2021 году не изменятся. Планы по производству препарата от COVID-19 в следующем году тоже прежние: Pfizer рассчитывает выпустить в 2021-м более 1 млрд доз вакцины.

 

freepik.com

Кто на очереди?

Страны Евросоюза также готовятся к иммунизации населения. В частности, только в столице Германии будут делать по 20 тыс. прививок в сутки.

Как отметил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, Германию тоже ожидает невиданная ранее массовая вакцинация, и подготовка к ней идет полным ходом. Прививки в стране разработчика вакцины, возможно, начнут делать уже в начале 2021 года. Кстати, для иммунизации в Германии будет создана сеть из 400 стационарных центров.

Как пишет немецкое издание DW, порядок вакцинации будет таков: проверка личных данных, консультация врача, инъекция и наблюдение. Прививки будут также делать в терминалах неработающих аэропортов и даже на ледовой арене.

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе начнется массовая вакцинация в Америке. Скорее всего, будет использоваться вакцина компании Moderna. Власти США выделили на разработку вакцины компании Moderna $486 млн, Johnson&Johnson – $456 млн, британско-шведской AstraZeneca – $1,2 млрд.

Избранный президент США Джо Байден отметил, что не станет требовать от американцев всеобщей иммунизации, однако планирует призвать граждан носить маски в течение 100 дней после своей инаугурации, сообщает информационное агентство NEWS.

Между тем в Москве вакцинация началась уже 5 декабря на базе 70 столичных поликлиник, сообщает Lenta.ru. Сделать прививку могут представители групп риска, которые контактируют с большим количеством людей. Вакцинация будет проходить в два этапа: сначала введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй. Каждый, кто пройдет вакцинацию, получит удостоверяющий сертификат. Первым из трех российских вакцин получил регистрацию препарат «Спутник V», разработанный в Центре эпидемиологии имени Гамалеи. Его эффективность оценивается в 95%, клинические испытания прошли в июле.

Смелое решение

Многие сомневаются в том, что Британии удастся реализовать запланированную масштабность.

Например, обозреватели немецкой газеты Frankfurter Rundschau отмечают, что Великобритания испытывает острую нехватку медработников. Как стране удастся в столь короткие сроки найти такое большое количество ассистентов, которые будут делать прививки тысячам людям ежедневно? И правильно ли при этом начинать вакцинацию с уязвимой категории населения, то есть с престарелых людей?

А вот газета Volksstimme (Магдебург), напротив, хвалит британцев за столь смелое решение. «Начать такую вакцинацию – очень смело. И жители Британии в этом плане сильно рискуют. При положительном исходе этой масштабной акции все останутся довольны, а вот если что-то пойдет не по плану, то Борису Джонсону и его кабинету придется уйти в отставку», – говорят представители газеты.

В свою очередь, ученых-разработчиков интересуют вопросы влияния вакцины на вирус. Представитель Pfizer Дервил Кеане говорит: «Нужно еще многое понять об этом заболевании, о вирусе и о защитных механизмах вакцины. Неизвестно, насколько вирус способен к мутации и сколько продолжится иммунный ответ на прививку. В этой связи важно иметь технологию, которая позволит создавать дозы для повторной иммунизации, а также следовать за возможными мутациями вируса».

Если на разработку и проведение клинических исследований в обычное время медикам требуется несколько лет, то в чрезвычайных условиях, с каковыми человечество столкнулось сегодня, мир выбирает меньшее из двух зол – клинически испытанную в короткие сроки вакцину и надежду на прекращение распространения вируса вместо ожиданий, когда же это все закончится.

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