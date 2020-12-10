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Жителям Великобритании могут ограничить въезд в ЕС на время пандемии

Жителям Великобритании могут ограничить въезд в ЕС на время пандемии
Фото:123rf.com

После «Брекзита» для них будут действовать другие коронавирусные ограничения

Из-за угрозы распространения коронавируса Еврокомиссия ограничила въезд в ЕС граждан государств, не входящих в альянс. В соответствии с этими правилами, въезжать на территорию Европейского союза можно только по работе (дипломатам, гуманитарным и медицинским работникам, военнослужащим, сезонным сельскохозяйственным рабочим), по учебе, неотложным семейным обстоятельствам и для транзита.

Исключение было сделано только для стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19 – Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи – а также Великобритании, которая формально остается частью альянса до 31 декабря 2020 года.

Однако уже на следующий день британцы перейдут в один ряд с жителям Турции и Албании и не смогут свободно посещать европейские страны, пишет The Guardian. Даже Норвегия, которая входит в Европейскую экономическую зону, заявила, что не будет принимать туристов из Великобритании.

В британском правительстве отказались давать комментарии по теме. Новые ограничения станут еще одним ударом для местных авиакомпаний, которые надеялись возобновить полеты в 2021 году.

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