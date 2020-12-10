Качество воздуха ухудшилось, несмотря на карантин

Уровень загрязнения воздуха в британских городах сейчас выше, чем до начала пандемии, пишет The Guardian. К таким выводам пришел научно-исследовательский центр Centre for Cities, проанализировав отчеты министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Авторы исследования изучили данные по 49 британским городам, в числе которых есть Лондон, Белфаст, Бристоль, Манчестер, Оксфорд и Кардифф. Весной 2020 года, после введения первого карантина, концентрация оксида азота в воздухе снизилась в 38% городов.

Однако уже во второй половине года качество воздуха резко ухудшилось в 80% городов.

Это произошло из-за активного использования автомобилей – несмотря на то, что в большинстве регионов действуют строгие коронавирусные ограничения. Не помогло даже создание пешеходных зон и строительство велодорожек, которые были предложены муниципалитетами в качестве альтернативы автомобильному движению.

У людей, которые проживают в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, риск смерти от COVID-19 значительно выше, утверждает исполнительный директор Center for Cities Эндрю Картер. Для улучшения экологической ситуации он предлагает отказаться от автомобилей и пользоваться общественным транспортом.