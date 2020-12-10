Актуальная иммиграционная информация от компании Law Firm

Как подать заявление на визу квалифицированного рабочего (Skilled Worker Visa)

Заявление на получение визы квалифицированного рабочего Skilled Worker Visa может быть подано не позднее чем за три месяца до даты начала работы, указанной в сертификате CoS.

Процесс подачи заявки варьируется в зависимости от того, кем является заявитель:

– подателем заявки из-за рубежа;

– подателем заявки на продление текущего разрешения на пребывание в рамках спонсируемого рабочего маршрута внутри Великобритании;

– подателем заявки на переход с другого визового маршрута на рабочий маршрут внутри Великобритании.

Подача заявки из-за рубежа

Заявители, подающие визовое заявление из-за рубежа, должны подать онлайн-заявку, доступ к которой можно получить через сайт Министерства внутренних дел.

Подача заявки внутри Великобритании

Заявление на въезд в страну может быть подано, если заявитель имеет действительное разрешение на пребывание в Великобритании по визе любой иммиграционной категории, кроме следующих:

– по визе посетителя;

– по краткосрочной студенческой визе;

– по студенческой визе родителя ребенка;

– по сезонной рабочей визе;

– по визе домашнего работника в частном домашнем хозяйстве;

– в рамках иммиграционного поручительства (immigration bail);

– по разрешению оставаться в стране вне иммиграционных правил, выданному на усмотрение Home Office.

Если что-либо из вышеперечисленного применимо, будущий квалифицированный работник должен будет покинуть Великобританию и подать заявление из-за пределов Великобритании.

Как только анкета заполнена, ее можно подать онлайн и заплатить соответствующие сборы.

Визовые сборы

Стоимость основных визовых сборов варьируется от £610 до 1 408 в зависимости от продолжительности запрашиваемой визы, точного типа роли и того, подается ли заявление изнутри или за пределами Великобритании.

Более низкие сборы применяются к ролям в списке дефицитных профессий, и плата также будет снижена на £55, если заявитель из таких стран, как Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция.

Кроме того, существует дополнительная плата за иммиграционный страховой сбор (Immigration Health Surcharge) в размере £624 за каждый год визы.

Сопроводительные документы

Обязательными документами являются:

– сам выданный сертификат CoS;

– доказательства того, как удовлетворяются требования по английскому языку;

– действительный паспорт или (для граждан ЕС) свидетельство о личности и гражданстве.

Кандидаты также должны внести сведения о своей работе, такие как должность, код профессии, зарплата и наименование работодателя, – они должны быть такими же, как и на самом выданном сертификате CoS.

Какие еще документы требуются, зависит от обстоятельств. Это могут быть:

– доказательства того, что заявитель удовлетворяет финансовым требованиям, если спонсоры не заверили это на самом сертификате CoS;

– результат теста на туберкулез при подаче заявления из определенных стран за пределами Великобритании;

– справка о судимости, если этого требует конкретная рабочая роль;

– для определенных рабочих ролей – свидетельство о получении степени аспиранта из Великобритании или, если квалификация не из Великобритании, аналог такого документа, выданного в другой стране.

Биометрия

Большинству заявителей необходимо будет записаться на биометрическую сдачу – в визовом центре снимаются отпечатки пальцев и делается фотография.

Граждане ЕС с чипом в паспорте смогут подать заявление с помощью специального мобильного приложения.

Заявленное время обработки

Для заявок, поданных за пределами Великобритании, время обработки составляет три недели, для заявок, поданных внутри Великобритании, – восемь недель.

Также будут доступны опции быстрого рассмотрения визовых заявок (в зависимости от ситуации с коронавирусом), которые могут значительно сократить время рассмотрения визовых заявок.

Существует также вероятность того, что в более сложных случаях обработка займет больше времени, чем обычно.

Гражданам ЕС тоже нужны будут визы

С окончанием свободного передвижения по ЕС маршрут квалифицированного рабочего (как и остальная иммиграционная система, основанная на баллах) теперь будет предназначен как для граждан ЕС, так и для неграждан ЕС.

Важное решение Высшего трибунала по уклонистам от призыва из Украины

Высший трибунал вынес недавно новое руководящее решение по уклонистам от призыва из Украины – дело PK and OS (basic rules of human conduct) Ukraine CG [2020] UKUT 314 (IAC).

Это решение содержит важные руководящие указания относительно взаимосвязи между Конвенцией о беженцах и международным гуманитарным правом (МГП), а также относительно нынешней ситуации в Украине.

В этом деле речь шла о том, является ли отказ от службы в армии, совершившей серьезные нарушения МГП, достаточным основанием для получения статуса беженца.

Украина имеет давнюю систему призыва и широко использовала призывников в первые несколько лет военных действий на востоке Украины. Совсем недавно украинская армия перестала отправлять призывников на передовую, вместо этого используя их в качестве вспомогательных сил.

Международное сообщество наблюдало нарушение МГП обеими сторонами. Высший трибунал установил, что украинские военные совершили широко распространенные и системные нарушения МГП в обращении с задержанными солдатами, хотя и не установил, что украинские военные совершили военные преступления против гражданских лиц.

В итоге рассмотрения вышеуказанного дела судебный трибунал сделал два вывода, которые очень затруднят получение статуса беженца на основании отказа по соображениям совести от действий украинских военных.

Во-первых, судьи пришли к выводу о маловероятности того, что украинские призывники будут вынуждены прямо или косвенно участвовать в совершении нарушений МГП: «Украинские военные опираются на профессиональных солдат в своем конфликте с вооруженными формированиями на востоке страны, в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Принудительные призывники или мобилизованные резервисты не направляются на службу в зону АТО и не участвуют там в конфликте. Маловероятно, что призывники или мобилизованные резервисты будут оказывать косвенную поддержку украинским военным в АТО, например работая в арсенале».

Во-вторых, суд установил, что уклонисты от призыва вряд ли столкнутся с уголовными или административными санкциями по возвращении домой, и это подкрепляет ранее принятые рекомендации суда по Украине: «Остается фактом, что в настоящее время маловероятно, что уклоняющийся от призыва или мобилизации в Украине будет привлечен к уголовной или административной ответственности за это деяние».

Адвокат, выступавший в деле от имени подателей заявлений на убежище, соглашается с тем, что решение суда по данному делу в некоторых отношениях полезно, но говорит, что клиенты планируют подать апелляцию.

Он заявил: «Это значительный шаг вперед в области права беженцев для тех, кто сталкивается с неизбежным призывом в армию, совершающую злоупотребления и злодеяния. Высший трибунал ясно дал понять, что такая воинская повинность сама по себе может быть преследованием, даже если наказание само по себе не является несоразмерным, и заявители приветствуют эти выводы.

Трибунал также установил, что украинские военные совершали действия, противоречащие МГП, поскольку имели место эпизоды похищения людей, пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, совершенные в условиях безразличия государства. Однако суд не согласился с тем, что сведения в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека о фактах нарушения принципов разграничения, предосторожности и соразмерности могут рассматриваться как нарушение МГП.

На этом основании трибунал отклонил утверждение, что сами заявители будут вынуждены участвовать в злодеяниях на уровне вовлечения, поскольку их не отправляют на линию боевых действий, и отклонил их индивидуальные апелляции о предоставлении статуса беженца на этом основании.

Заявители будут просить разрешения подать апелляцию на том основании, что Высший трибунал, установив, что обязанность служить в такой армии была оскорбительной и отвратительной, должен был прийти к выводу, что принудительное участие за пределами линии фронта способно причинить достаточно серьезный вред, чтобы быть равносильным преследованию.

Они также предложат Апелляционному суду вынести решение о том, был ли он должным образом открыт для проведения трибуналом своей собственной оценки конфликта в его подходе к нарушениям принципов предосторожности, соразмерности и различия, когда ни одна из сторон не предложила ему сделать это».

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