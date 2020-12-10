Лондонское метро не будет работать в новогоднюю ночь

Это должно снизить риск распространения коронавируса

В ночь с 31 декабря на 1 января лондонское метро будет работать по обычному графику, пишет The Evening Standard. Это значит, что последние поезда из центра города отправятся в промежутке с 00:30 до 01:00. Около полуночи прекратит работу и Overground; добраться до дома пассажирам можно будет только на автобусе.

Представитель Transport for London Энди Байфорд отметил, что пассажиропоток в лондонском метро резко возрос после отмены общего локдауна в Англии. Новые ограничения помогут не допустить массового скопления горожан и снизить риск распространения коронавируса.

С этой же целью мэрия Лондона приняла решение отменить праздничный салют в канун Нового года. Обычно мероприятие привлекает сотни тысяч зрителей, наблюдающих за фейерверком с обоих берегов Темзы. Сейчас мэрия работает над вариантом празднования Нового года, «который можно спокойно посмотреть по телевизору».

Ранее несколько ученых независимо друг от друга выразили опасение по поводу растущего числа заболевших в Лондоне. Садик Хан не исключил вероятность того, что в столице могут ввести третий уровень коронавирусных ограничений.