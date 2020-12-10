Уход за волосами в холодное время года

В холода в защите нуждается не только наша кожа, но и волосы. Ухаживать за ними зимой нужно особенно тщательно. Главная задача – сохранить влагу в волосах. Как это сделать и каким средствам отдать предпочтение?

Носите головной убор

Сухой зимний воздух негативно влияет на волосы: он буквально ворует из них влагу, высушивая их и делая более ломкими. Но, увы, шерсть и хлопок – не лучшие материалы для шапки, они тоже могут спровоцировать ломкость волос, поэтому лучше покупать головной убор с мягкой прослойкой внутри, желательно шелковой или атласной. Снять статическое электричество можно, предварительно сбрызнув волосы спреем с сухим маслом: такой продукт содержит натуральные масла, при этом не делает жирными кожу головы и волосы и помогает им оставаться увлажненными и сохранять блеск.

Принимайте витамины

Зимой и весной особенно важно принимать витамины. Как правило, всем не хватает витамина D3 – с ним промахнуться почти невозможно, однако для того, чтобы выбрать идеальную дозировку и понять, какие еще нужны витамины, лучше сдать анализ. Витамины, специально предназначенные для восстановления кожи и волос, тоже отличный выбор.

Wicked Gummy Hair, Skin and Nails

£19,99 за 60 шт. // wickedgummyco.com

Мне очень нравятся витамины красоты в форме мармеладок с приятным ягодным вкусом. Они содержат высокий уровень биотина и витаминов A, E и C, которые поддерживают здоровье волос, кожи и ногтей.

Биотин – водорастворимый витамин. Он способствует укреплению волос и ногтей и сиянию кожи и по праву считается одним из главных ингредиентов красоты. Витамин С помогает формированию коллагена в коже, витамин Е защищает клетки от окислительного стресса, а цинк поддерживает волосы в хорошем состоянии.

Витамины быстро усваиваются, не содержат глютена и аллергенов. Одной упаковки хватит на месяц применения.

Купите увлажнитель воздуха

Нет ничего хуже для волос, чем сухой воздух в отапливаемых помещениях. Боремся с этой проблемой с помощью увлажнителя воздуха – ваши волосы сохранят влагу и блеск, и кожа тоже скажет спасибо.

Регулярно стригите волосы

Сохранить здоровье и красоту волос можно, подстригая их каждые 4–8 недель. Вовсе не обязательно состригать длину, можно подровнять кончики (1–2 см). И обязательно используйте специальный крем для секущихся кончиков между стрижками.

Не принимайте слишком горячую ванну или душ

Зимой как никогда хочется дольше стоять под горячим душем или отмокать в ванне, однако высокие температуры негативно сказываются на волосах, вытягивая из них влагу, и волосы становятся более ломкими и уязвимыми. Вы можете помыть волосы в теплой воде, а затем нанести маску или кондиционер, пока наслаждаетесь горячим душем или ванной, и в конце ополоснуть волосы снова в теплой или слегка прохладной воде, чтобы закрыть кутикулы.

Избегайте фена

Зимой лучше всего дать волосам высохнуть без применения фена или, если вы спешите, используя фен в низком температурном режиме. От частого применения фена волосы становятся более ломкими, поэтому по возможности делайте перерывы – тогда к вашим волосам быстро вернется здоровый блеск.

Используйте масло

Лучший способ удержать влагу и восстановить волосы – это добавить к ритуалу ухода масло. Лучше отдать предпочтение легким, быстро впитывающимся натуральным продуктам с аргановым маслом в составе – всего нескольких капель будет достаточно, чтобы оживить сухие поврежденные волосы. Также не забывайте ежедневно наносить небольшое количество масла на кончики волос для дополнительной защиты.

Не забудьте про еженедельную маску

Важно использовать хороший смываемый кондиционер после каждого мытья волос и раз в неделю несмываемый – именно он поможет «запечатать» влагу в волосах и избавиться от статического электричества. Не забудьте и про маску для волос глубокого действия (время нанесения – от 20 минут). Тщательно смойте ее, чтобы не перегрузить волосы, а для придания волосам дополнительного блеска сполосните их прохладной водой с добавлением уксуса и парой капель эфирных масел.

CELF Haircare Supreme Hydrator Repair Mask

£22 за 250 мл // celfhaircare.com

Восстанавливающая маска Supreme Hydrator предназначена для обезвоженных и поврежденных волос. Содержит абиссинское масло, аргановое масло и кератин для глубокого питания и укрепления волос. Она отлично увлажняет, возвращая блеск и здоровый вид даже сильно пересохшим волосам.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, незаменимых жирных кислот и витамина Е маска делает волосы более мягкими и плотными, восстанавливает уровень влаги и стимулирует рост волос.

CELF Haircare Moisture Set

£30 // celfhaircare.com

Набор из увлажняющего шампуня и кондиционера (250 мл каждый). Нежный шампунь для сухих волос богат протеином киноа, который проникает в стержень волоса и обеспечивает мощную защиту. Благодаря аргановому маслу и высокому содержанию антиоксидантов, незаменимых жирных кислот и витамина Е протеин киноа помогает повысить увлажненность волос и восстановить их блеск.

Кондиционер облегчает расчесывание волос. Олеиновая кислота, мононенасыщенные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты делают волосы более мягкими и послушными, а масла помогают повысить эластичность волос.

Избегайте частого мытья

Если вы моете волосы каждый день, зимой лучше отказаться от этой привычки. Чрезмерное мытье волос лишает их натуральных масел, которые помогают сохранять волосы увлажненными и защищенными. Постарайтесь максимально увеличить промежуток между мытьем волос. Для этого используйте сухой шампунь, убирайте волосы в хвост.

Bodhi Green Tea Shampoo

£13 за 200 мл // bodhicosmetics.co.uk

Шампунь с экстрактом зеленого чая идеально подходит для любого типа волос, особенно при жирной и смешанной коже головы. Он отлично регулирует работу сальных желез, и это позволит вам мыть волосы реже, чем обычно. Содержит экстракты зеленого чая, гинкго билоба, мыльного ореха, обогащен провитамином В5. Имеет мягкую моющую основу, не содержащую SLS, SLES, парабенов и минеральных масел, вместо сульфатных ПАВ используется безвредный сульфосукцинат (соль янтарной кислоты). Из-за отсутствия в составе агрессивных компонентов средство не нарушает естественный защитный барьер и не раздражает даже чувствительную кожу головы. Экстракт зеленого чая укрепляет корни и предотвращает выпадение волос, восстанавливает и питает их, придавая здоровый блеск и силу.

Для детей – особые средства

Защищать детские волосы от зимней непогоды не менее важно. И конечно, средства лучше выбирать натуральные, без вредных ингредиентов в составе, специально созданные для детей. Например, CELF Haircare Kids Gentle Set (£28) – нежный шампунь с формулой «без слез» и кондиционер для непослушных волос. Лимонный мирт в составе мягко очищает волосы и кожу головы, обеспечивает мгновенную мягкость, упрощает укладку и расчесывание волос. Дикий апельсин уравновешивает pH кожи головы, провитамин B5 придает блеск и помогает распутать колтуны. Масло авокадо обладает антимикробными свойствами, запечатывает кутикулы, предотвращая ломкость волос, и глубоко увлажняет. Оливковое масло поддерживает мягкость, эластичность и сияние волос, стимулирует рост и делает волосы более густыми и сильными.