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Чихающая старушка стала героиней нового граффити Бэнкси

Чихающая старушка стала героиней нового граффити Бэнкси

Изображение появилось на стене жилого дома в Бристоле

Британский анонимный художник Бэнкси нарисовал новое граффити и умудрился опять остаться незамеченным, пишет The Evening Standard.

Изображение чихающей бабушки появилось на стене одного из жилых домов в Тоттердауне, пригороде Бристоля. Локация выбрана художником неслучайно: дом располагается на улице Вейл-стрит с одним из самых крутых подъемов в стране в 22 градуса. Из-за этого возникает впечатление, что из-за чихания женщины покосились соседние дома.

Фото: instagram.com/banksy

Местные жители сразу догадались, кто стоит за граффити, а спустя несколько часов получили официальное подтверждение. Бэнкси опубликовал фотографию своей работы в «Инстаграме» и назвал ее «Апчхи!».

Фото: instagram.com/banksy

В июле 2020 года художник нарисовал граффити, посвященное эпидемии коронавируса. Для этого он переоделся в работника, отвечающего за дезинфекцию лондонских вагонов метро, и тайком спустился в подземку. С помощью трафаретов Бэнкси нарисовал в вагоне крыс. Одна из них чихает, распространяя коронавирус, еще несколько – используют защитные маски как парашюты.

Работники метрополитена удалили граффити, но оценили стремление художника напомнить людям о соблюдении коронавирусных ограничений.

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