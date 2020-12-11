Более четверти британцев не хотят делать прививку от коронавируса

Они сомневаются в эффективности вакцины и верят в теории заговора

Более четверти британцев сомневаются в эффективности вакцины против коронавируса и не намерены делать прививку, пишет Metro. По данным исследования, опубликованного в журнале Psychological Medicine, 16% опрошенных не уверены, хотят ли они вакцинироваться, а еще 12% настроены категорически против прививок от COVID-19. В общей сложности авторы исследования опросили 5114 человек.

Самые распространенные причины отказа от вакцинации – беспокойство по поводу побочных эффектов, сомнения в эффективности препарата, уверенность в том, что организм сможет противостоять вирусу сам.

Кроме того, ряд людей не доверяет врачам, NHS, другим учреждениям системы здравоохранения и верит в теории заговора по поводу вируса. Некоторые считают, что разработчики вакцин ищут личную выгоду в ущерб другим.

Профессор кафедры психиатрии Оксфордского университета Дэниел Фриман, руководивший исследованием, говорит, что «людям не нравится чувствовать себя подопытными кроликами». «Большинство доверяет вакцине, но многие сомневаются в ее полезности. Нам нужно убедить их, что это пойдет на благо всем нам», – добавил ученый.